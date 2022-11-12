Пермяку грозит тюрьма за секс с несовершеннолетней

13 ноября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

По статье УК максимальное наказание за связь с несовершеннолетней — до 4 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двадцатилетнему жителю Пермского края грозит тюремный срок за секс с 14-летней. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения, сообщают СМИ. «События происходили в одном из районов города Перми в мае текущего года. Девушка на маленьком сроке потеряла ребенка. Позже молодые люди поссорились и расстались. Прошла любовь, осталось только уголовное дело», — написано на сайте «КП». По данным издания, девушка хотела оставить ребенка и собиралась рожать. Пермячка посещала женскую консультацию. Именно таким образом о преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Молодого пермяка для беседы вызвали в Следственный комитет. Согласно УК РФ, «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста», влечет за собой наказание — до 4 лет лишения свободы. При этом в примечаниях указано, что субъект, впервые совершивший это противоправное деяние, может быть освобожден от наказания. Но только в случае, если «субъект и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак». По версии СМИ, потеря ребенка и последующий разрыв с девушкой лишает молодого пермяка какой-либо защиты от уголовной ответственности. О том, что молодой пермячке грозит тюрьма за секс с подростком, URA.RU писало ранее. В пермском суде рассматривали уголовное дело против 18-летней девушки, которую обвиняли в сексуальных отношениях с 15-летним парнем.

Двадцатилетнему жителю Пермского края грозит тюремный срок за секс с 14-летней. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения, сообщают СМИ. «События происходили в одном из районов города Перми в мае текущего года. Девушка на маленьком сроке потеряла ребенка. Позже молодые люди поссорились и расстались. Прошла любовь, осталось только уголовное дело», — написано на сайте «КП». По данным издания, девушка хотела оставить ребенка и собиралась рожать. Пермячка посещала женскую консультацию. Именно таким образом о преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Молодого пермяка для беседы вызвали в Следственный комитет. Согласно УК РФ, «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста», влечет за собой наказание — до 4 лет лишения свободы. При этом в примечаниях указано, что субъект, впервые совершивший это противоправное деяние, может быть освобожден от наказания. Но только в случае, если «субъект и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак». По версии СМИ, потеря ребенка и последующий разрыв с девушкой лишает молодого пермяка какой-либо защиты от уголовной ответственности. О том, что молодой пермячке грозит тюрьма за секс с подростком, URA.RU писало ранее. В пермском суде рассматривали уголовное дело против 18-летней девушки, которую обвиняли в сексуальных отношениях с 15-летним парнем.