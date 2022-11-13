Тюменский военком раскрыл, по какому принципу срочников распределят в войска

Решение о том, в какие войска попадут тюменские срочники, примут члены призывной комиссии, на основании экспертиз и личности самих призывников. Об этом рассказал военком Тюменской области Алексей Куличков, информация представлена в telegram-канале информационного центра региона.
«Решение о предназначении призывника в вид и род войск Вооруженных сил РФ, другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы принимается призывной комиссией большинством голосов. Решение выносится на основе медосвидетельствования, данных психологического отбора, образовательной и специальной подготовки», — приводит слова военкома Алексея Куличкова инфоцентр властей Тюменской области.
На то, в какие войска попадет срочник, также влияет потребность в военных специалистах, согласно мобилизационному плану. Учитываются также предложения военного комиссариата и пожелания самого призывника.
Что до воинской части, в которую отправят срочника, то это решение будет приниматься уже на сборном пункте. Его вынесут на основе данных призывной комиссии и собеседований с представителями частей.
Ранее URA.RU писало, в какие роды войск смогут попасть тюменские призывники. Агентство также рассказало о том, каким образом срочник может заменить военную службу на альтернативную.
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