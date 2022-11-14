В Копейске водитель проехал на красный перед ДПС. Видео

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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеход, погода, снегопад, климат
Водитель проехал на красный свет светофора перед экипажем ГИБДД Фото:

На проспекте Славы в Копейске Челябинской области водитель проехал на красный свет светофора перед экипажем ГИБДД. Видео последующих за этим нарушением событий выложил в соцсети очевидец.

«На проспекте Славы водитель, видимо, не заметил экипаж ДПС, и решил проехать на красный. Карма», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

На видео снято, как водитель пропускает пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет светофора у торгово-развлекательного комплекса «Слава», а затем едет дальше. За ним в погоню устремляется экипаж ДПС, перед капотом которого произошло нарушение правил дорожного движения. В кадре слышен громкий смех водителя, который снял этот момент на камеру видеорегистратора.

В комментариях участники сообщества отметили, что это пример мгновенной кармы за плохой поступок. Многие пожелали, чтобы экипажи ДПС чаще курсировали по центральным улицам города и ловили водителей, допустивших подобные нарушения правил.

В пресс-службу ГИБДД по Копейску URA.RU направило запрос, какое наказание ожидает водителя за данное правонарушение. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.

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На проспекте Славы в Копейске Челябинской области водитель проехал на красный свет светофора перед экипажем ГИБДД. Видео последующих за этим нарушением событий выложил в соцсети очевидец. «На проспекте Славы водитель, видимо, не заметил экипаж ДПС, и решил проехать на красный. Карма», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На видео снято, как водитель пропускает пешеходов, переходящих дорогу на зеленый свет светофора у торгово-развлекательного комплекса «Слава», а затем едет дальше. За ним в погоню устремляется экипаж ДПС, перед капотом которого произошло нарушение правил дорожного движения. В кадре слышен громкий смех водителя, который снял этот момент на камеру видеорегистратора. В комментариях участники сообщества отметили, что это пример мгновенной кармы за плохой поступок. Многие пожелали, чтобы экипажи ДПС чаще курсировали по центральным улицам города и ловили водителей, допустивших подобные нарушения правил. В пресс-службу ГИБДД по Копейску URA.RU направило запрос, какое наказание ожидает водителя за данное правонарушение. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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