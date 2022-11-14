14 ноября 2022

В Свердловской области дефицит работников достиг пика

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели в среднем получают почти в два раза меньше резюме, чем раньше Фото:

Свердловские работодатели третий месяц подряд наблюдают усугубление кадрового кризиса, достигшего пика по состоянию на ноябрь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского сервиса Head Hunter.

«Сегодня на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 3,7 активных резюме — это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в норме на одну вакансию должно приходиться почти в два раза больше резюме.

Кадровая проблема усугубляется третий месяц подряд, подчеркнули специалисты сервиса. Острее всего кадровый дефицит ощущается в области медицины, строительства, банковской сфере, добыче сырья и среди домашнего персонала. На некоторые вакансии не находится даже одного резюме.

Ранее URA.RU сообщало о резкой нехватке уборщиков снега. В регионе стали нужны около 80 специалистов в этой области.

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Свердловские работодатели третий месяц подряд наблюдают усугубление кадрового кризиса, достигшего пика по состоянию на ноябрь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского сервиса Head Hunter. «Сегодня на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 3,7 активных резюме — это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в норме на одну вакансию должно приходиться почти в два раза больше резюме. Кадровая проблема усугубляется третий месяц подряд, подчеркнули специалисты сервиса. Острее всего кадровый дефицит ощущается в области медицины, строительства, банковской сфере, добыче сырья и среди домашнего персонала. На некоторые вакансии не находится даже одного резюме. Ранее URA.RU сообщало о резкой нехватке уборщиков снега. В регионе стали нужны около 80 специалистов в этой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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