Пермячка заплатила 100 тысяч за несостоявшийся спектакль

Женщина потратила на билеты 100 тысяч рублей, но спектакль отменили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Пермского края через суд добивается возврата денег, потраченных на билет на спектакль. Речь о сумме в 100 тысяч рублей, которую женщина отдала за несостоявшееся представление. Об этом сообщили в СМИ.

«Женщина потратила 101 900 рублей на 40 билетов на спектакль. Он должен был состояться в апреле 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. После спектакль отменили», — пишет «АиФ Прикамье» со ссылкой на Кунгурский городской суд.

По данным издания, женщина вернула билеты распространителю, чтобы тот отдал ей заплаченные деньги. Однако денежные средства пермячке до сих пор не вернули, после чего она обратилась в суд.