15 ноября 2022

Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подал заявку на участие в выборах США Фото:

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии.

Согласно опубликованной заявке, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года. Тем самым политик, по данным Bloomberg, стал первым «крупным претендентом» на пост президента США из числа всех партий.

В начале ноября Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты. Вместе с ним о намерении переизбраться заявлял действующий лидер США Джо Байден. Однако победы на выборах второго кандидата не желают большинство американских избирателей.

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии. Согласно опубликованной заявке, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года. Тем самым политик, по данным Bloomberg, стал первым «крупным претендентом» на пост президента США из числа всех партий. В начале ноября Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты. Вместе с ним о намерении переизбраться заявлял действующий лидер США Джо Байден. Однако победы на выборах второго кандидата не желают большинство американских избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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