Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

16 ноября 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Трамп подал заявку на участие в выборах США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии. Согласно опубликованной заявке, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года. Тем самым политик, по данным Bloomberg, стал первым «крупным претендентом» на пост президента США из числа всех партий. В начале ноября Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты. Вместе с ним о намерении переизбраться заявлял действующий лидер США Джо Байден. Однако победы на выборах второго кандидата не желают большинство американских избирателей.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии. Согласно опубликованной заявке, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года. Тем самым политик, по данным Bloomberg, стал первым «крупным претендентом» на пост президента США из числа всех партий. В начале ноября Трамп во время своего выступления в штате Пенсильвания намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты. Вместе с ним о намерении переизбраться заявлял действующий лидер США Джо Байден. Однако победы на выборах второго кандидата не желают большинство американских избирателей.