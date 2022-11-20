На Свердловскую область надвигаются морозы

В Екатеринбурге похолодает до минус 19 градусов

21 ноября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге с 21 по 25 ноября ожидается похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге с 21 по 25 ноября ожидается похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -19°С. Такая информация повилась на сайте Уралгидрометцентра. «В понедельник, 21 ноября, температура воздуха ночью составит -13°С, а днем — -9°С. Во вторник, 22 ноября, ночью потеплеет до -12°С, днем — -8°С. А уже в среду, 23 ноября, ночью температура воздуха опустится до -16°С, а днем градусник покажет -14°С. В четверг, 24 ноября, ночью ожидаются заморозки до -18°С. В пятницу, 25 ноября, ночь также будет холодной. Синоптики прогнозируют понижение ночной температуры до -19°С. Днем воздух прогреется до -10°С», — сказано на сайте уральской метеослужбы. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября температура воздуха ночью опустится до -17 градусов. Минусовая температура будет и в дневное время.

В Екатеринбурге с 21 по 25 ноября ожидается похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -19°С. Такая информация повилась на сайте Уралгидрометцентра. «В понедельник, 21 ноября, температура воздуха ночью составит -13°С, а днем — -9°С. Во вторник, 22 ноября, ночью потеплеет до -12°С, днем — -8°С. А уже в среду, 23 ноября, ночью температура воздуха опустится до -16°С, а днем градусник покажет -14°С. В четверг, 24 ноября, ночью ожидаются заморозки до -18°С. В пятницу, 25 ноября, ночь также будет холодной. Синоптики прогнозируют понижение ночной температуры до -19°С. Днем воздух прогреется до -10°С», — сказано на сайте уральской метеослужбы. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября температура воздуха ночью опустится до -17 градусов. Минусовая температура будет и в дневное время.