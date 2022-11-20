Жительницу Пермского края осудили за оскорбление мэра в соцсети

21 ноября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Жительница Красновишерска оставила оскорбительный комментарий мэра в соцсети «ВКонакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу города Красновишерска Пермского края осудили за публичное унижение и оскорбление представителя власти. Женщина, недовольная работой муниципалитета, «в нелицеприятной форме отозвалась о главе администрации городского округа» Евгении Верещагине. Свой комментарий она оставила в паблике «Красновишерск без границ» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте Управления ФССП по Пермскому краю. «Женщина, не стесняясь выражений, характеризовала личность чиновника. Комментарий был доступен пользователям соцсети, что приравнивало его к публичному оскорблению представителя власти. Суд пришел к выводу, что автор высказывания не только затронул личную честь и достоинство представителя государственной власти, но и подрывал его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих. Гражданку признали виновной в совершении преступления по ст. 319 УК РФ („Оскорбление представителя власти“), и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — информирует пресс-служба пермского краевого УФССП. Несмотря на решение суда, горожанка отказалась оплачивать штраф, в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Также женщину предупредили о замене наказания на более суровое в случае отказа от уплаты штрафа. После этого она внесла на депозитный счет приставов положенную сумму. Год назад за публичное оскорбление чиновника в соцсети «ВКонтакте» осудили жителя Красновишерска. Тогда суд наказал мужчину, обязав его выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.

Жительницу города Красновишерска Пермского края осудили за публичное унижение и оскорбление представителя власти. Женщина, недовольная работой муниципалитета, «в нелицеприятной форме отозвалась о главе администрации городского округа» Евгении Верещагине. Свой комментарий она оставила в паблике «Красновишерск без границ» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте Управления ФССП по Пермскому краю. «Женщина, не стесняясь выражений, характеризовала личность чиновника. Комментарий был доступен пользователям соцсети, что приравнивало его к публичному оскорблению представителя власти. Суд пришел к выводу, что автор высказывания не только затронул личную честь и достоинство представителя государственной власти, но и подрывал его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих. Гражданку признали виновной в совершении преступления по ст. 319 УК РФ („Оскорбление представителя власти“), и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — информирует пресс-служба пермского краевого УФССП. Несмотря на решение суда, горожанка отказалась оплачивать штраф, в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Также женщину предупредили о замене наказания на более суровое в случае отказа от уплаты штрафа. После этого она внесла на депозитный счет приставов положенную сумму. Год назад за публичное оскорбление чиновника в соцсети «ВКонтакте» осудили жителя Красновишерска. Тогда суд наказал мужчину, обязав его выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.