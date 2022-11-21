Под Челябинском водителя «Яндекс Такси» ослепили и угнали автомобиль

Водителю такси распылили в глаза перцовый баллончик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Челябинском у водителя «Яндекс Такси» украли автомобиль Kia Rio, предварительно ослепив мужчину с помощью перцового баллончика. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, неизвестные действовали сообща.

«В поселке Терема под Челябинском неизвестные ослепили водителя такси, брызнув ему в лицо перцовкой. После чего украли его автомобиль, а также свыше шести тысяч рублей, которые в нем находились, и сотовый телефон», — сообщил источник.

По данным URA.RU, украденный Kia Rio был оформлен на супругу таксиста. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 162 УК РФ.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там ответили, что уточнят информацию об инциденте и прокомментируют.

URA.RU направило запрос в пресс-центр «Яндекс Такси». На момент публикации ответа от них не последовало.

Обновлено в 12:10 по Уральскому времени:

«Мужчина обратился в полицию сразу после нападения. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых, их местоположения и задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону