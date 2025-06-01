01 июня 2025

Мэр Лошкин устроил разнос за неработающий челябинский фонтан в день защиты детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Металлургического района за выключенный фонтан
Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Металлургического района за выключенный фонтан Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова за выключенный фонтан в парке Тищенко 1 июня. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города.

«День детей отмечают, везде мероприятия проходят, а у нас фонтан не работает. Тем более, жара стоит 30-градусная, необходимо разобраться», — подчеркнул Лошкин.

Глава города напомнил и о ситуации в Курчатовском районе. Там фонтан не удалось запустить в срок из-за ошибки в проекте. К началу новой недели все неполадки устранили. Лошкин подчеркнул, что профилактические и любые другие работы на объекте можно провести после снижения температуры или при непогоде.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова за выключенный фонтан в парке Тищенко 1 июня. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города. «День детей отмечают, везде мероприятия проходят, а у нас фонтан не работает. Тем более, жара стоит 30-градусная, необходимо разобраться», — подчеркнул Лошкин. Глава города напомнил и о ситуации в Курчатовском районе. Там фонтан не удалось запустить в срок из-за ошибки в проекте. К началу новой недели все неполадки устранили. Лошкин подчеркнул, что профилактические и любые другие работы на объекте можно провести после снижения температуры или при непогоде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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