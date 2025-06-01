Мэр Лошкин устроил разнос за неработающий челябинский фонтан в день защиты детей

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Металлургического района Сергея Кочеткова за выключенный фонтан в парке Тищенко 1 июня. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города.
«День детей отмечают, везде мероприятия проходят, а у нас фонтан не работает. Тем более, жара стоит 30-градусная, необходимо разобраться», — подчеркнул Лошкин.
Глава города напомнил и о ситуации в Курчатовском районе. Там фонтан не удалось запустить в срок из-за ошибки в проекте. К началу новой недели все неполадки устранили. Лошкин подчеркнул, что профилактические и любые другие работы на объекте можно провести после снижения температуры или при непогоде.
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