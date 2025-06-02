Фонд челябинского депутата Барбашина завоевал конкурсную награду за помощь ветеранам СВО. Фото

Фонд челябинского депутата Барбашина наградили за помощь ветеранам СВО

02 июня 2025 в 16:03 Размер текста - 17 +

Фонд Артема Барбашина стал победителем в ежегодном конкурсе «Меняющие мир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом гордумы Челябинска Артемом Барбашиным, получил высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Объединение. РФ». «Подобные конкурсы подтверждают, что наши усилия по поддержке ветеранов СВО и их семей находят широкий отклик и признание в обществе. Участвуя, мы наглядно демонстрируем, что социальные проблемы решаемы, а каждый вклад ценен и главное, фонд вносит важность системной помощи нашим бойцам и их близких», — заявил Барбашин. Как отметили в пресс-службе, фонд депутата оказывает поддержку не только военнослужащим, но и их близким. Команда Барбашина реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов и их семей, оказывая помощь в решении различных проблем. Это включает в себя обучение детей, решение социальных вопросов, юридические консультации и медицинские услуги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом гордумы Челябинска Артемом Барбашиным, получил высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Объединение. РФ». «Подобные конкурсы подтверждают, что наши усилия по поддержке ветеранов СВО и их семей находят широкий отклик и признание в обществе. Участвуя, мы наглядно демонстрируем, что социальные проблемы решаемы, а каждый вклад ценен и главное, фонд вносит важность системной помощи нашим бойцам и их близких», — заявил Барбашин. Как отметили в пресс-службе, фонд депутата оказывает поддержку не только военнослужащим, но и их близким. Команда Барбашина реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов и их семей, оказывая помощь в решении различных проблем. Это включает в себя обучение детей, решение социальных вопросов, юридические консультации и медицинские услуги.