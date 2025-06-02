Фонд челябинского депутата Барбашина завоевал конкурсную награду за помощь ветеранам СВО. Фото

Фонд челябинского депутата Барбашина наградили за помощь ветеранам СВО
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Открытие фонда «Объединение».«Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». Челябинск, барбашин артем
Фонд Артема Барбашина стал победителем в ежегодном конкурсе «Меняющие мир» Фото:

Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом гордумы Челябинска Артемом Барбашиным, получил высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Объединение. РФ».

«Подобные конкурсы подтверждают, что наши усилия по поддержке ветеранов СВО и их семей находят широкий отклик и признание в обществе. Участвуя, мы наглядно демонстрируем, что социальные проблемы решаемы, а каждый вклад ценен и главное, фонд вносит важность системной помощи нашим бойцам и их близких», — заявил Барбашин.

Как отметили в пресс-службе, фонд депутата оказывает поддержку не только военнослужащим, но и их близким. Команда Барбашина реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов и их семей, оказывая помощь в решении различных проблем. Это включает в себя обучение детей, решение социальных вопросов, юридические консультации и медицинские услуги.

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Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом гордумы Челябинска Артемом Барбашиным, получил высокую оценку на ежегодном конкурсе областного ЗСО «Меняющие мир». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Объединение. РФ». «Подобные конкурсы подтверждают, что наши усилия по поддержке ветеранов СВО и их семей находят широкий отклик и признание в обществе. Участвуя, мы наглядно демонстрируем, что социальные проблемы решаемы, а каждый вклад ценен и главное, фонд вносит важность системной помощи нашим бойцам и их близких», — заявил Барбашин. Как отметили в пресс-службе, фонд депутата оказывает поддержку не только военнослужащим, но и их близким. Команда Барбашина реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов и их семей, оказывая помощь в решении различных проблем. Это включает в себя обучение детей, решение социальных вопросов, юридические консультации и медицинские услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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