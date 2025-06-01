01 июня 2025

Жители пожаловались на выбросы ЧМК, погрузившие Челябинск в облако. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница пожаловалась на выбросы ЧМК
Жительница пожаловалась на выбросы ЧМК Фото:

Жительница пожаловалась на выбросы Челябинского металлургического комбината (ЧМК), погрузившие город в серое облако. Как Юлия Сергеева написала в группе «Текслер, помоги!», заявительницу ужаснула перспектива постоянно дышать сомнительными газами.

«Сегодня, 1 июня, ночью „Мечел“ выпустил огромное облако не понятно чего. Весь город часто дышит такими выбросами. Становится жутко», — посетовала Сергеева в соцсети «ВКонтакте».

Женщина приложила снимки. Фотографии она сделала в шесть часов утра с двух точек: на Курганской объездной дороге и на повороте к Баландино при выезде из Челябинска. На изображении видно, как город утопает в серой дымке.

В сентябре 2024 года пресс-служба Росприроднадзора распространила сообщение ведомства. Экологи возмутились результатами проведенных исследований: в выбросах обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Предприятие с выводами не согласилось. Во взаимоотношениях с проверяющим органом у ЧМК накопилась богатая судебная история: ведомство подает иски, и суды выигрывает. Претензии связаны с нарушениями экологического характера.

При подготовке материала URA.RU попросило прокомментировать инцидент, о котором сообщила жительница. Ответ комбината будет опубликован, если поступит.

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Жительница пожаловалась на выбросы Челябинского металлургического комбината (ЧМК), погрузившие город в серое облако. Как Юлия Сергеева написала в группе «Текслер, помоги!», заявительницу ужаснула перспектива постоянно дышать сомнительными газами. «Сегодня, 1 июня, ночью „Мечел“ выпустил огромное облако не понятно чего. Весь город часто дышит такими выбросами. Становится жутко», — посетовала Сергеева в соцсети «ВКонтакте». Женщина приложила снимки. Фотографии она сделала в шесть часов утра с двух точек: на Курганской объездной дороге и на повороте к Баландино при выезде из Челябинска. На изображении видно, как город утопает в серой дымке. В сентябре 2024 года пресс-служба Росприроднадзора распространила сообщение ведомства. Экологи возмутились результатами проведенных исследований: в выбросах обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Предприятие с выводами не согласилось. Во взаимоотношениях с проверяющим органом у ЧМК накопилась богатая судебная история: ведомство подает иски, и суды выигрывает. Претензии связаны с нарушениями экологического характера. При подготовке материала URA.RU попросило прокомментировать инцидент, о котором сообщила жительница. Ответ комбината будет опубликован, если поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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