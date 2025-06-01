Жительница пожаловалась на выбросы Челябинского металлургического комбината (ЧМК), погрузившие город в серое облако. Как Юлия Сергеева написала в группе «Текслер, помоги!», заявительницу ужаснула перспектива постоянно дышать сомнительными газами.
«Сегодня, 1 июня, ночью „Мечел“ выпустил огромное облако не понятно чего. Весь город часто дышит такими выбросами. Становится жутко», — посетовала Сергеева в соцсети «ВКонтакте».
Женщина приложила снимки. Фотографии она сделала в шесть часов утра с двух точек: на Курганской объездной дороге и на повороте к Баландино при выезде из Челябинска. На изображении видно, как город утопает в серой дымке.
В сентябре 2024 года пресс-служба Росприроднадзора распространила сообщение ведомства. Экологи возмутились результатами проведенных исследований: в выбросах обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Предприятие с выводами не согласилось. Во взаимоотношениях с проверяющим органом у ЧМК накопилась богатая судебная история: ведомство подает иски, и суды выигрывает. Претензии связаны с нарушениями экологического характера.
При подготовке материала URA.RU попросило прокомментировать инцидент, о котором сообщила жительница. Ответ комбината будет опубликован, если поступит.
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