01 июня 2025

Миндортранс выступили с важным обращением к жителям после теракта в Брянской области

Челябинцев просят при обнаружении подозрительных предметов сообщать в полицию
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев просят быть предельно внимательными на объектах транспортной инфраструктуры
Челябинцев просят быть предельно внимательными на объектах транспортной инфраструктуры Фото:

При обнаружении подозрительных предметов на объектах транспортного комплекса или подозрительных лиц вблизи них стоит незамедлительно об этом сообщать в полицию или в региональное ФСБ. Об этом напомнили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Накануне в Брянской области из-за подрыва моста поезд сошел с рельсов и погибли люди. 

«При обнаружении подозрительного предмета или лиц вблизи объектов транспортного комплекса необходимо незамедлительно сообщить в территориальный отдел МВД России по Челябинской области по месту нахождения предмета. Или в УФСБ России по Челябинской области (по номеру телефона: 8-351-263-88-56) или министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (по номеру телефона: 8-351-237-88-92),» — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

При обнаружении подозрительных предметов на объектах транспортного комплекса категорически запрещается их трогать руками или передвигать. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны около такого предмета.  

Подозрительного человека может выдать следующее поведение: он будет нервно себя вести, либо наоборот неестественно спокойно, также попытается скрыть свое лицо и будет сторониться сотрудников полиции. Подозрительные люди часто пытаются скрыть кисти рук в рукав одежды, на ногах у них для удобства будет спортивная обувь, а одежда может не соответствовать размеру. Такие люди будут долго держать ручную кладь и не ставить ее на землю, и долго находиться на одном месте, в том числе во время осадков. 

Пытаться задержать таких людей самостоятельно не стоит, отмечают в миндортрансе региона. Старайтесь не привлекать внимание этого человека, обратитесь в полиции и попытайтесь запомнить больше фактов — признаки внешности, одежду, номера и марку машин. 

В ночь на 1 июня в Брянской области на пассажирский поезд Климов — Москва рухнул мост. Семь человек погибли, еще 73 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мост рухнул в результате преднамеренных действий. Вся информация о ЧП с пассажирским поездом в Брянской области собрана в сюжете на URA.RU. 

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При обнаружении подозрительных предметов на объектах транспортного комплекса или подозрительных лиц вблизи них стоит незамедлительно об этом сообщать в полицию или в региональное ФСБ. Об этом напомнили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Накануне в Брянской области из-за подрыва моста поезд сошел с рельсов и погибли люди.  «При обнаружении подозрительного предмета или лиц вблизи объектов транспортного комплекса необходимо незамедлительно сообщить в территориальный отдел МВД России по Челябинской области по месту нахождения предмета. Или в УФСБ России по Челябинской области (по номеру телефона: 8-351-263-88-56) или министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (по номеру телефона: 8-351-237-88-92),» — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  При обнаружении подозрительных предметов на объектах транспортного комплекса категорически запрещается их трогать руками или передвигать. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны около такого предмета.   Подозрительного человека может выдать следующее поведение: он будет нервно себя вести, либо наоборот неестественно спокойно, также попытается скрыть свое лицо и будет сторониться сотрудников полиции. Подозрительные люди часто пытаются скрыть кисти рук в рукав одежды, на ногах у них для удобства будет спортивная обувь, а одежда может не соответствовать размеру. Такие люди будут долго держать ручную кладь и не ставить ее на землю, и долго находиться на одном месте, в том числе во время осадков.  Пытаться задержать таких людей самостоятельно не стоит, отмечают в миндортрансе региона. Старайтесь не привлекать внимание этого человека, обратитесь в полиции и попытайтесь запомнить больше фактов — признаки внешности, одежду, номера и марку машин.  В ночь на 1 июня в Брянской области на пассажирский поезд Климов — Москва рухнул мост. Семь человек погибли, еще 73 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мост рухнул в результате преднамеренных действий. Вся информация о ЧП с пассажирским поездом в Брянской области собрана в сюжете на URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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