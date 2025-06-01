Жителей Златоуста (Челябинская область) шокировала голая женщина, которая расхаживала по улице Аносова. Как рассказал читатель URA.RU, необычную картину он наблюдал в теплую погоду в субботу 31 мая, сочтя этот повод недостаточным для подобного рода прогулок.
«Женщина была совсем без одежды. Однако это ее ничуть не смутило. Смело прошлась по улице Аносова в районе железнодорожного вокзала», — сообщил URA.RU читатель.
Пожилые прохожие, которых обогнала жительница, удивились увиденному. Причины, заставившие женщину выйти в неглиже на улицу, остались невыясненными.
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