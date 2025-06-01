01 июня 2025

Жителей Златоуста шокировала голая женщина, которая гуляла по улицам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница в неглиже удивила в Златоусте встречных прохожих
Жительница в неглиже удивила в Златоусте встречных прохожих Фото:

Жителей Златоуста (Челябинская область) шокировала голая женщина, которая расхаживала по улице Аносова. Как рассказал читатель URA.RU, необычную картину он наблюдал в теплую погоду в субботу 31 мая, сочтя этот повод недостаточным для подобного рода прогулок.

«Женщина была совсем без одежды. Однако это ее ничуть не смутило. Смело прошлась по улице Аносова в районе железнодорожного вокзала», — сообщил URA.RU читатель.

Пожилые прохожие, которых обогнала жительница, удивились увиденному. Причины, заставившие женщину выйти в неглиже на улицу, остались невыясненными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Златоуста (Челябинская область) шокировала голая женщина, которая расхаживала по улице Аносова. Как рассказал читатель URA.RU, необычную картину он наблюдал в теплую погоду в субботу 31 мая, сочтя этот повод недостаточным для подобного рода прогулок. «Женщина была совсем без одежды. Однако это ее ничуть не смутило. Смело прошлась по улице Аносова в районе железнодорожного вокзала», — сообщил URA.RU читатель. Пожилые прохожие, которых обогнала жительница, удивились увиденному. Причины, заставившие женщину выйти в неглиже на улицу, остались невыясненными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...