01 июня 2025

Мэр Лошкин поручил главам начать борьбу с тополиным пухом в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух может стать причиной крупного пожара
Тополиный пух может стать причиной крупного пожара Фото:

В Челябинске для профилактики возгорания тополиного пуха прольют дороги. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Главам районов Челябинска выдано поручение на проведение профилактического пролива тополиного пуха», — отметил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тополиный пух часто становится причиной крупных пожаров, напомнил мэр. 

Сейчас власти проведут профилактическую работу. Далее по прогнозу в Челябинске ожидаются дожди и проливать улицы уже не потребуется. 

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В Челябинске для профилактики возгорания тополиного пуха прольют дороги. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «Главам районов Челябинска выдано поручение на проведение профилактического пролива тополиного пуха», — отметил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тополиный пух часто становится причиной крупных пожаров, напомнил мэр.  Сейчас власти проведут профилактическую работу. Далее по прогнозу в Челябинске ожидаются дожди и проливать улицы уже не потребуется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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