Мэр Лошкин поручил главам начать борьбу с тополиным пухом в Челябинске

В Челябинске для профилактики возгорания тополиного пуха прольют дороги. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Главам районов Челябинска выдано поручение на проведение профилактического пролива тополиного пуха», — отметил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Тополиный пух часто становится причиной крупных пожаров, напомнил мэр.
Сейчас власти проведут профилактическую работу. Далее по прогнозу в Челябинске ожидаются дожди и проливать улицы уже не потребуется.
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