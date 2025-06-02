Челябинским девятиклассникам сообщили результаты экзаменов по иностранному языку

Девятиклассники из Челябинской области могут посмотреть результаты своих экзаменов по иностранному языку. Отметки уже выставлены на сайте, сообщили в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования».
«В Челябинской области стали известны результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) по иностранным языкам от 21 и 22 мая. Результаты участники, в том числе, смогут узнать на региональной платформе ознакомления с утвержденными результатами участников ГИА-9», — сообщили в Telegram-канале института.
После обновления этой платформы девятиклассники получили возможность просматривать копии своих экзаменационных бланков. Сайт пока работает в тестовом режиме и не рассматривается как основной способ информирования о результатах экзаменов. Ознакомление с отметками по различным предметам происходит непосредственно в образовательных организациях, где учащиеся были допущены к ГИА-9, под личную подпись.
Если вы не согласны с выставленными баллами, можно подать апелляцию в соответствующую апелляционную комиссию ГИА-9. Прием опровержений будет организован 5 и 6 июня 2025 года в электронном виде. Подать апелляцию можно только в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
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