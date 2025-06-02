Депутаты гордумы дали старт «Трудовому лету» в Челябинске

Депутаты гордумы Челябинска в «Саду Победы» открыли «Трудовое лето». Как сообщили в пресс-службе думы, при поддержке депутатов школьники займутся благоустройством города.
«В „Саду Победы“ при участии депутатов гордумы торжественно стартовало „Трудовое лето“. В этом году при поддержке депутатов Челябинской городской думы Юрия Скалунова, Кирилла Ветхова, Романа Муратчина и Вигена Мхитаряна организовано 16 трудовых отрядов. Школьники в составе трудотрядов проведут лето с пользой — займутся благоустройством города и совершат экскурсии на предприятия Челябинска», — сообщили в пресс-службе думы. В проекте участвуют и предприятия, которые в рамках «Трудового лета» организуют свои отряды.
Гостей праздника, посвященного открытию трудового сезона, ждали детская анимация, игровые зоны и выступления творческих коллективов. Кроме того, были представлены выставки медучреждений района, гостям предоставляли консультации врачей, к их услугам был даже передвижной флюорограф.
Депутат гордумы Юрий Скалунов обеспечил поддержку двух отрядов по 15 человек, сформированных в 48-й гимназии. Он заявил, что «Трудовое лето» — прекрасная возможность для подростков провести часть каникул осмысленно, отвлечься от гаджетов, принести пользу своей школе и родному городу, узнать новое. Именно поэтому проект пользуется поддержкой депутатов. Скалунов поздравил всех с присутствующих с Днем защиты детей.
«Это по-настоящему теплый, добрый праздник. И я желаю всем парням и девчонкам расти здоровыми, сильными, энергичными, верить в себя и всегда двигаться вперед. И, вообще, я считаю, что у нас каждый день должен быть днем защиты детей, потому что это главное, это — будущее нашей страны», — заявил Скалунов.
Как сообщало URA.RU, в прошлом году депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян организовал трудовые смены для учеников пяти школ. Помимо труда, за который депутат платил ученикам из личных средств, почти сто детей в ходе смен посещали кино, бассейн и зоопарк. В этом году Мхитарян также принял участие в проекте.
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