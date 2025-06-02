Депутат Скалунов организовал трудотряды в челябинской гимназии

Депутат гордумы Челябинска Юрий Скалунов организовал два трудотряда из учеников гимназии № 48. На открытии «Трудового лета» в «Саду Победы» Скалунов поздравил школьников с Днем защиты детей и пожелал им быть полезными для своего города.
«Это по-настоящему теплый, добрый праздник. И я желаю всем парням и девчонкам расти здоровыми, сильными, энергичными, верить в себя и всегда двигаться вперед. И, вообще, я считаю, что у нас каждый день должен быть днем защиты детей, потому что это главное, это — будущее нашей страны», — заявил Скалунов.
По мнению депутата, «Трудовое лето» — это возможность для подростков провести часть каникул осмысленно, отвлечься от гаджетов, принести пользу своей школе и родному городу, узнать новое. Именно поэтому этот проект пользуется поддержкой депутатов гордумы. Всего при их поддержке в школах Челябинска организовано 16 трудовых отрядов.
Командирам отрядов депутат вручил «Дневники добрых дел» — символ ответственности и вклада, который ребята сделают в развитие родного города. Помимо работы по благоустройству, детей в трудотрядах ждут экскурсии и другие познавательные мероприятия.
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