Депутат Скалунов организовал трудотряды в челябинской гимназии

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Юрий Скалунов уверен, что труд положительно скажется на школьниках
Юрий Скалунов уверен, что труд положительно скажется на школьниках Фото:

Депутат гордумы Челябинска Юрий Скалунов организовал два трудотряда из учеников гимназии № 48. На открытии «Трудового лета» в «Саду Победы» Скалунов поздравил школьников с Днем защиты детей и пожелал им быть полезными для своего города.

«Это по-настоящему теплый, добрый праздник. И я желаю всем парням и девчонкам расти здоровыми, сильными, энергичными, верить в себя и всегда двигаться вперед. И, вообще, я считаю, что у нас каждый день должен быть днем защиты детей, потому что это главное, это — будущее нашей страны», — заявил Скалунов.

По мнению депутата, «Трудовое лето» — это возможность для подростков провести часть каникул осмысленно, отвлечься от гаджетов, принести пользу своей школе и родному городу, узнать новое. Именно поэтому этот проект пользуется поддержкой депутатов гордумы. Всего при их поддержке в школах Челябинска организовано 16 трудовых отрядов.

Командирам отрядов депутат вручил «Дневники добрых дел» — символ ответственности и вклада, который ребята сделают в развитие родного города. Помимо работы по благоустройству, детей в трудотрядах ждут экскурсии и другие познавательные мероприятия.

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Депутат гордумы Челябинска Юрий Скалунов организовал два трудотряда из учеников гимназии № 48. На открытии «Трудового лета» в «Саду Победы» Скалунов поздравил школьников с Днем защиты детей и пожелал им быть полезными для своего города. «Это по-настоящему теплый, добрый праздник. И я желаю всем парням и девчонкам расти здоровыми, сильными, энергичными, верить в себя и всегда двигаться вперед. И, вообще, я считаю, что у нас каждый день должен быть днем защиты детей, потому что это главное, это — будущее нашей страны», — заявил Скалунов. По мнению депутата, «Трудовое лето» — это возможность для подростков провести часть каникул осмысленно, отвлечься от гаджетов, принести пользу своей школе и родному городу, узнать новое. Именно поэтому этот проект пользуется поддержкой депутатов гордумы. Всего при их поддержке в школах Челябинска организовано 16 трудовых отрядов. Командирам отрядов депутат вручил «Дневники добрых дел» — символ ответственности и вклада, который ребята сделают в развитие родного города. Помимо работы по благоустройству, детей в трудотрядах ждут экскурсии и другие познавательные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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