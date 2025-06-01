Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова вручил сертификат на приобретение спортинвентаря школьникам из Коркинского муниципального округа, передает корреспондент URA.RU. Средства будут использованы для подготовки к Президентским играм, где выигравшие их региональные этап юные спортсмены будут представлять Челябинскую область.
«Вы будете представлять наш регион на Президентских спортивных играх-2025. Поэтому я вручаю вам сертификат на сумму в 150 тысяч рублей, на приобретение спортивной формы и инвентаря. Будем за вас болеть, удачи вам и успехов!» — обратилась представляющая Челябинскую область в парламенте Яна Лантратова к ребятам.
Очередная поездка в Коркино была приурочена ко Дню защиты детей и открытию летних лагерей труда и отдыха. Следующим пунктом визита стал спортивный объект, реконструкцию которого курировала депутат. Накануне Лантратова на фестивале Движения Первых в парке имени Гагарина в Челябинске.
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