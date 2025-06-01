Депутат Госдумы Лантратова вручила сертификат на 150 тысяч челябинским школьникам. Видео

Депутат Госдумы Лантратова вручила сертификат на 150 тысяч школьникам из Коркино

02 июня 2025 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Коркино открылся сезон трудовых отрядов и детских лагерей. Торжественную линейку посетила Яна Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова вручил сертификат на приобретение спортинвентаря школьникам из Коркинского муниципального округа, передает корреспондент URA.RU. Средства будут использованы для подготовки к Президентским играм, где выигравшие их региональные этап юные спортсмены будут представлять Челябинскую область. «Вы будете представлять наш регион на Президентских спортивных играх-2025. Поэтому я вручаю вам сертификат на сумму в 150 тысяч рублей, на приобретение спортивной формы и инвентаря. Будем за вас болеть, удачи вам и успехов!» — обратилась представляющая Челябинскую область в парламенте Яна Лантратова к ребятам. Очередная поездка в Коркино была приурочена ко Дню защиты детей и открытию летних лагерей труда и отдыха. Следующим пунктом визита стал спортивный объект, реконструкцию которого курировала депутат. Накануне Лантратова на фестивале Движения Первых в парке имени Гагарина в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова вручил сертификат на приобретение спортинвентаря школьникам из Коркинского муниципального округа, передает корреспондент URA.RU. Средства будут использованы для подготовки к Президентским играм, где выигравшие их региональные этап юные спортсмены будут представлять Челябинскую область. «Вы будете представлять наш регион на Президентских спортивных играх-2025. Поэтому я вручаю вам сертификат на сумму в 150 тысяч рублей, на приобретение спортивной формы и инвентаря. Будем за вас болеть, удачи вам и успехов!» — обратилась представляющая Челябинскую область в парламенте Яна Лантратова к ребятам. Очередная поездка в Коркино была приурочена ко Дню защиты детей и открытию летних лагерей труда и отдыха. Следующим пунктом визита стал спортивный объект, реконструкцию которого курировала депутат. Накануне Лантратова на фестивале Движения Первых в парке имени Гагарина в Челябинске.