01 июня 2025

Депутат Госдумы Лантратова вручила сертификат на 150 тысяч челябинским школьникам. Видео

Депутат Госдумы Лантратова вручила сертификат на 150 тысяч школьникам из Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова. Челябинск
В Коркино открылся сезон трудовых отрядов и детских лагерей. Торжественную линейку посетила Яна Лантратова Фото:

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова вручил сертификат на приобретение спортинвентаря школьникам из Коркинского муниципального округа, передает корреспондент URA.RU. Средства будут использованы для подготовки к Президентским играм, где выигравшие их региональные этап юные спортсмены будут представлять Челябинскую область.

«Вы будете представлять наш регион на Президентских спортивных играх-2025. Поэтому я вручаю вам сертификат на сумму в 150 тысяч рублей, на приобретение спортивной формы и инвентаря. Будем за вас болеть, удачи вам и успехов!» — обратилась представляющая Челябинскую область в парламенте Яна Лантратова к ребятам.

Очередная поездка в Коркино была приурочена ко Дню защиты детей и открытию летних лагерей труда и отдыха. Следующим пунктом визита стал спортивный объект, реконструкцию которого курировала депутат. Накануне Лантратова на фестивале Движения Первых в парке имени Гагарина в Челябинске.

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова вручил сертификат на приобретение спортинвентаря школьникам из Коркинского муниципального округа, передает корреспондент URA.RU. Средства будут использованы для подготовки к Президентским играм, где выигравшие их региональные этап юные спортсмены будут представлять Челябинскую область. «Вы будете представлять наш регион на Президентских спортивных играх-2025. Поэтому я вручаю вам сертификат на сумму в 150 тысяч рублей, на приобретение спортивной формы и инвентаря. Будем за вас болеть, удачи вам и успехов!» — обратилась представляющая Челябинскую область в парламенте Яна Лантратова к ребятам. Очередная поездка в Коркино была приурочена ко Дню защиты детей и открытию летних лагерей труда и отдыха. Следующим пунктом визита стал спортивный объект, реконструкцию которого курировала депутат. Накануне Лантратова на фестивале Движения Первых в парке имени Гагарина в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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