Сильный ветер и ливень разогнал челябинцев с пляжа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На регион обрушился грозовой фронт, выгнав отдыхающих с пляжей
На регион обрушился грозовой фронт, выгнав отдыхающих с пляжей Фото:

Сильный ветер и ливень разогнал челябинцев с городских пляжей. Видео буйства стихии поделился с URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Сегодня на городском пляже Шершневского водохранилища делали материал по загрязнению и путям очистки водохранилища. Природа сама решила отогнать всех от водохранилища — отдыхающих спонтанно накрыл сильный ветер и ливень», — рассказал Безруков.

Эксперт отметил, что на берегу Шершневского водохранилища экологи обсуждали источники загрязнений, в том числе происхождение гор мусора. Ранее он предупреждал о том, что ряд озер региона не загрязнены стоками канализации или заводов, однако представляют опасность из-за пыльцы, которая может вызвать аллергию. А синоптики пообещали, что уже в ближайшие часы на регион обрушатся грозы с градом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сильный ветер и ливень разогнал челябинцев с городских пляжей. Видео буйства стихии поделился с URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Сегодня на городском пляже Шершневского водохранилища делали материал по загрязнению и путям очистки водохранилища. Природа сама решила отогнать всех от водохранилища — отдыхающих спонтанно накрыл сильный ветер и ливень», — рассказал Безруков. Эксперт отметил, что на берегу Шершневского водохранилища экологи обсуждали источники загрязнений, в том числе происхождение гор мусора. Ранее он предупреждал о том, что ряд озер региона не загрязнены стоками канализации или заводов, однако представляют опасность из-за пыльцы, которая может вызвать аллергию. А синоптики пообещали, что уже в ближайшие часы на регион обрушатся грозы с градом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...