Сильный ветер и ливень разогнал челябинцев с городских пляжей. Видео буйства стихии поделился с URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Сегодня на городском пляже Шершневского водохранилища делали материал по загрязнению и путям очистки водохранилища. Природа сама решила отогнать всех от водохранилища — отдыхающих спонтанно накрыл сильный ветер и ливень», — рассказал Безруков.
Эксперт отметил, что на берегу Шершневского водохранилища экологи обсуждали источники загрязнений, в том числе происхождение гор мусора. Ранее он предупреждал о том, что ряд озер региона не загрязнены стоками канализации или заводов, однако представляют опасность из-за пыльцы, которая может вызвать аллергию. А синоптики пообещали, что уже в ближайшие часы на регион обрушатся грозы с градом.
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