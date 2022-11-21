В ХМАО продают «трешку» в панельном доме за 4 миллиарда рублей. Фото

22 ноября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Ничем не примечательная квартира стоит в тысячу раз дороже подобных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) продают квартиру по цене 57 миллионов рублей за квадратный метр. Соответствующее объявление было размещено на сайте «Авито». «Квартира очень теплая. Так же в комплект с квартирой входит: холодильник, посудомоечная и стиральная машины, мягкая мебель и шкафы», — отмечается в объявлении. Таким образом, цена квартиры составила чуть больше 4 миллиардов рублей. Общая площадь квартиры составляет 70 квадратных метров. Корреспондент URA.RU попытался выяснить, какова причина столь высокой цены. Однако владелец объявления не ответил на звонок по телефону. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров Квартиру продают за 4 миллиарда рублей

В Мегионе (ХМАО) продают квартиру по цене 57 миллионов рублей за квадратный метр. Соответствующее объявление было размещено на сайте «Авито». «Квартира очень теплая. Так же в комплект с квартирой входит: холодильник, посудомоечная и стиральная машины, мягкая мебель и шкафы», — отмечается в объявлении. Таким образом, цена квартиры составила чуть больше 4 миллиардов рублей. Общая площадь квартиры составляет 70 квадратных метров. Корреспондент URA.RU попытался выяснить, какова причина столь высокой цены. Однако владелец объявления не ответил на звонок по телефону. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) продают двухуровневый пентхаус за 130 миллионов рублей. Общая площадь с террасой более 400 квадратных метров