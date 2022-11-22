Экс- участкового в ХМАО обвиняют в серии преступлений

Дело отправлено в суд
Прокуратура Кондинского района (ХМАО) отправила в суд дело участкового, которого подозревают в серии преступлений, связанных с халатностью и превышением должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Следствием установлено, что обвиняемый не пресекал незаконную продажу алкоголя, хранение оружия, скрывал преступления местного жителя. Кроме того, помог оформить поддельные договоры купли-продажи огнестрельного оружия», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Общая сумма составила свыше 200 тысяч рублей.
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