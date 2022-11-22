22 ноября 2022

Экс- участкового в ХМАО обвиняют в серии преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, суд, преступление
Дело отправлено в суд Фото:

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) отправила в суд дело участкового, которого подозревают в серии преступлений, связанных с халатностью и превышением должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Следствием установлено, что обвиняемый не пресекал незаконную продажу алкоголя, хранение оружия, скрывал преступления местного жителя. Кроме того, помог оформить поддельные договоры купли-продажи огнестрельного оружия», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Общая сумма составила свыше 200 тысяч рублей.

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Прокуратура Кондинского района (ХМАО) отправила в суд дело участкового, которого подозревают в серии преступлений, связанных с халатностью и превышением должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. «Следствием установлено, что обвиняемый не пресекал незаконную продажу алкоголя, хранение оружия, скрывал преступления местного жителя. Кроме того, помог оформить поддельные договоры купли-продажи огнестрельного оружия», — сообщили в ведомстве. Ранее в Сургуте суд приговорил к 4 годам лишения свободы экс-полицейского за получение взяток. Общая сумма составила свыше 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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