Губернатор ХМАО высказалась о перестройке экономики Югры на военные рельсы

23 ноября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Инструмент такого перехода предусмотрен законодательством РФ Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа заявила, что сейчас нет необходимости переводить экономику Югры на военные рельсы. Так она ответила на вопрос корреспондента URA.RU, заданный на ежегодной пресс-конференции губернатора. «Этот инструмент предусмотрен законодательством Российской федерации, мы умеем им пользоваться при необходимости будем использовать. И вот сейчас такой необходимости нет. Вот на эту дату. Ну и мы другими способами пытаемся влиять на эффективность как наших решений по пополнению доходной части так и наших решений по эффективному расходованию. Колоссальные резервы, справедливости ради мы признаем (резервы по повышению эффективности бюджетных расходов. У департамента финансов на этот счет реализуется целая программа — прим. Департамента общественных и внешних связей Югры)», — сказала Комарова.



Обеспокоенность журналистов изменениями в стране, которые напрямую связаны с происходящими событиями в секторе СВО губернатор назвала в некоторых случаях лишь мнением, отвечая и на вопрос агентства — «Предусматриваются ли мобилизационные варианты реструктуризации югорской экономики, в зависимости от тех событий, которые происходят в секторе СВО?». Глава региона дала понять что все под контролем, избыточных мер сейчас не требуется.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа заявила, что сейчас нет необходимости переводить экономику Югры на военные рельсы. Так она ответила на вопрос корреспондента URA.RU, заданный на ежегодной пресс-конференции губернатора. «Этот инструмент предусмотрен законодательством Российской федерации, мы умеем им пользоваться при необходимости будем использовать. И вот сейчас такой необходимости нет. Вот на эту дату. Ну и мы другими способами пытаемся влиять на эффективность как наших решений по пополнению доходной части так и наших решений по эффективному расходованию. Колоссальные резервы, справедливости ради мы признаем (резервы по повышению эффективности бюджетных расходов. У департамента финансов на этот счет реализуется целая программа — прим. Департамента общественных и внешних связей Югры)», — сказала Комарова. Обеспокоенность журналистов изменениями в стране, которые напрямую связаны с происходящими событиями в секторе СВО губернатор назвала в некоторых случаях лишь мнением, отвечая и на вопрос агентства — «Предусматриваются ли мобилизационные варианты реструктуризации югорской экономики, в зависимости от тех событий, которые происходят в секторе СВО?». Глава региона дала понять что все под контролем, избыточных мер сейчас не требуется. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за долгострои в регионе. На ситуацию с окружной больницей в Нижневартовске, по словам главы региона, повлияло многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями.