24 ноября 2022

В Екатеринбурге возле остановки нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, место проишествия, полиция
Погибшим оказался 62-летний мужчина, у которого были проблемы с сердцем (фото из архива) Фото:

Возле остановки общественного транспорта в районе улицы Технической в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«На Технической труп, похоже. Прикрыто черным пакетом. Вокруг машины полиции с мигалками», — рассказал собеседник. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о погибшем и сообщили, что речь идет о 62-летнем местном жителе. У него были проблемы с сердцем.

«В отдел полиции №10 проступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у мужчины были проблемы с сердцем», — рассказали в УМВД.

Проверку начали в СУ СКР по Свердловской области. На место происшествия выезжал следователь, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

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Возле остановки общественного транспорта в районе улицы Технической в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На Технической труп, похоже. Прикрыто черным пакетом. Вокруг машины полиции с мигалками», — рассказал собеседник. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о погибшем и сообщили, что речь идет о 62-летнем местном жителе. У него были проблемы с сердцем. «В отдел полиции №10 проступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у мужчины были проблемы с сердцем», — рассказали в УМВД. Проверку начали в СУ СКР по Свердловской области. На место происшествия выезжал следователь, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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