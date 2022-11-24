В Екатеринбурге возле остановки нашли труп мужчины

Возле остановки общественного транспорта в районе улицы Технической в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«На Технической труп, похоже. Прикрыто черным пакетом. Вокруг машины полиции с мигалками», — рассказал собеседник. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о погибшем и сообщили, что речь идет о 62-летнем местном жителе. У него были проблемы с сердцем.
«В отдел полиции №10 проступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у мужчины были проблемы с сердцем», — рассказали в УМВД.
Проверку начали в СУ СКР по Свердловской области. На место происшествия выезжал следователь, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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