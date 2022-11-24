В Екатеринбурге возле остановки нашли труп мужчины

25 ноября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Погибшим оказался 62-летний мужчина, у которого были проблемы с сердцем (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Возле остановки общественного транспорта в районе улицы Технической в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На Технической труп, похоже. Прикрыто черным пакетом. Вокруг машины полиции с мигалками», — рассказал собеседник. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о погибшем и сообщили, что речь идет о 62-летнем местном жителе. У него были проблемы с сердцем. «В отдел полиции №10 проступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у мужчины были проблемы с сердцем», — рассказали в УМВД. Проверку начали в СУ СКР по Свердловской области. На место происшествия выезжал следователь, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Возле остановки общественного транспорта в районе улицы Технической в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На Технической труп, похоже. Прикрыто черным пакетом. Вокруг машины полиции с мигалками», — рассказал собеседник. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о погибшем и сообщили, что речь идет о 62-летнем местном жителе. У него были проблемы с сердцем. «В отдел полиции №10 проступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Техническая скончался пожилой мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения. По имеющейся информации, у мужчины были проблемы с сердцем», — рассказали в УМВД. Проверку начали в СУ СКР по Свердловской области. На место происшествия выезжал следователь, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.