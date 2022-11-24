Экс-главный коммунальщик ХМАО нашел новую работу в аппарате губернатора

25 ноября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Илья Ким возглавит дирекцию по эксплуатации служебных зданий Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Илья Ким нашел новую работу в аппарате губернатора, заняв должность руководителя бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Об этом URA.RU сообщил сам Ким. «Да, действительно, назначение уже состоялось. Пока вникаю в дела, знакомлюсь с коллективом», — рассказал Ким. Он также отметил, что на учреждение вырастет нагрузка, поскольку с 2023 года в управление дирекции будет передан служебный автотранспорт, который раньше находился на балансе учреждений, подведомственных окружному правительству. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку. 26 сентября у него был последний рабочий день в составе окружного правительства.

Экс-руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Илья Ким нашел новую работу в аппарате губернатора, заняв должность руководителя бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Об этом URA.RU сообщил сам Ким. «Да, действительно, назначение уже состоялось. Пока вникаю в дела, знакомлюсь с коллективом», — рассказал Ким. Он также отметил, что на учреждение вырастет нагрузка, поскольку с 2023 года в управление дирекции будет передан служебный автотранспорт, который раньше находился на балансе учреждений, подведомственных окружному правительству. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку. 26 сентября у него был последний рабочий день в составе окружного правительства.