24 ноября 2022

Экс-главный коммунальщик ХМАО нашел новую работу в аппарате губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Илья Ким возглавит дирекцию по эксплуатации служебных зданий Фото:

Экс-руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Илья Ким нашел новую работу в аппарате губернатора, заняв должность руководителя бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Об этом URA.RU сообщил сам Ким.

«Да, действительно, назначение уже состоялось. Пока вникаю в дела, знакомлюсь с коллективом», — рассказал Ким. Он также отметил, что на учреждение вырастет нагрузка, поскольку с 2023 года в управление дирекции будет передан служебный автотранспорт, который раньше находился на балансе учреждений, подведомственных окружному правительству.

Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку. 26 сентября у него был последний рабочий день в составе окружного правительства.

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Экс-руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Илья Ким нашел новую работу в аппарате губернатора, заняв должность руководителя бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Об этом URA.RU сообщил сам Ким. «Да, действительно, назначение уже состоялось. Пока вникаю в дела, знакомлюсь с коллективом», — рассказал Ким. Он также отметил, что на учреждение вырастет нагрузка, поскольку с 2023 года в управление дирекции будет передан служебный автотранспорт, который раньше находился на балансе учреждений, подведомственных окружному правительству. Ранее URA.RU сообщало, что директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку. 26 сентября у него был последний рабочий день в составе окружного правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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