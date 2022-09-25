Член правительства ХМАО уходит в отставку

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку

26 сентября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Директор департамента ЖКК и энергетики ХМАО Илья Ким покидает окружное правительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Ильи Кима 26 сентября последний рабочий день в составе окружного правительства, после чего он уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Я покидаю должность директора департамента ЖКК и энергетики, сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — рассказал Ким. Он также уточнил, что в результате реформы окружного правительства, департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ликвидирован. «Все сотрудники уже перешли на работу во вновь созданный департамент строительства и ЖКК», — прокомментировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО произошло объединение департамента строительства с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Возглавил эту структуру бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев.

У директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Ильи Кима 26 сентября последний рабочий день в составе окружного правительства, после чего он уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Я покидаю должность директора департамента ЖКК и энергетики, сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — рассказал Ким. Он также уточнил, что в результате реформы окружного правительства, департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ликвидирован. «Все сотрудники уже перешли на работу во вновь созданный департамент строительства и ЖКК», — прокомментировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО произошло объединение департамента строительства с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Возглавил эту структуру бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев.