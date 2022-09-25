25 сентября 2022
24 сентября 2022

Член правительства ХМАО уходит в отставку

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса ХМАО Ким уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, портфель, руки
Директор департамента ЖКК и энергетики ХМАО Илья Ким покидает окружное правительство Фото:

У директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Ильи Кима 26 сентября последний рабочий день в составе окружного правительства, после чего он уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Я покидаю должность директора департамента ЖКК и энергетики, сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — рассказал Ким.

Он также уточнил, что в результате реформы окружного правительства, департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ликвидирован. «Все сотрудники уже перешли на работу во вновь созданный департамент строительства и ЖКК», — прокомментировал чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО произошло объединение департамента строительства с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Возглавил эту структуру бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев.

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У директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Ильи Кима 26 сентября последний рабочий день в составе окружного правительства, после чего он уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Я покидаю должность директора департамента ЖКК и энергетики, сегодня последний рабочий день. Думаю, что какое-то время я отдохну и проведу с семьей. А затем займусь поиском работы. Человек я местный. Так что думаю найти работу в Югре», — рассказал Ким. Он также уточнил, что в результате реформы окружного правительства, департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ликвидирован. «Все сотрудники уже перешли на работу во вновь созданный департамент строительства и ЖКК», — прокомментировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО произошло объединение департамента строительства с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Возглавил эту структуру бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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