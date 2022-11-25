Причины аварии устанавливает Госавтоинспекция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«ДТП произошло в 12:50 на 13-м километре автодороги „Западный обход Челябинска“. Водитель 1953 года рождения за рулем Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero», — рассказали в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo в момент ДТП обгон не совершал, а выехал на встречную полосу плавно. В результате аварии он погиб на месте. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее автомобилист застрял в глубоком сугробе на трассе в Челябинской области. Его спасли сотрудники полиции.

Фото: УГИБДД по Челябинской области