Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Сосновском районе Челябинской области. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
«ДТП произошло в 12:50 на 13-м километре автодороги „Западный обход Челябинска“. Водитель 1953 года рождения за рулем Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero», — рассказали в ведомстве.
По информации Госавтоинспекции, водитель Volkswagen Polo в момент ДТП обгон не совершал, а выехал на встречную полосу плавно. В результате аварии он погиб на месте. По факту происшествия ведется проверка.
Ранее автомобилист застрял в глубоком сугробе на трассе в Челябинской области. Его спасли сотрудники полиции.
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