Колесников ушел на фронт добровольцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Юный художник из Челябинской области нарисовал портрет депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, который находится в зоне СВО. Об этом сообщила супруга депутата Лена Колесникова.

«Вот такой неожиданный подарок передали сегодня для Олега Алексеевича Гульнара и Ильдар Муфаззаловы из деревни Абдырова Аргаяшского района. Юный художник нарисовал портрет защитника Отечества. Обязательно постараюсь передать этот рисунок Олегу Алексеевичу», — написала Лена Колесникова на своей странице во «ВКонтакте».

Олег Колесников в конце сентября написал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его. Депутат заполнял заявление на имя председателя призывной комиссии, а также прошел медицинское обследование, после чего 19 октября получил повестку. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Недавно стало известно, что Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Задачами названы денацификация и демилитаризация государства.