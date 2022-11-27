27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Ханты-Мансийске установили умные светильники, которые будут работать при -50

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Курган, уличное освещение, зима, ночной город, ночь
По словам главы города Максима Ряшина, новые светильники будут работать 25 лет Фото:

В Ханты-Мансийске установили более 10 000 энергосберегающих светильников, которые смогут работать при температуре от -50 до +40 градусов. Об этом написал глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале.

«Умные» светильники выдерживают температурный режим от −50 до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Они будут бесперебойно освещать улицы города не менее четверти века. Кроме того, они позволят снизить энергопотребление более чем на 50%», — уточнили Ряшин.

Ранее URA.RU рассказывало, что все уличное освещение в поселке Березово (ХМАО) регулируется в автоматическом режиме. Свет включается по заранее выстроенной программе. Также система умного освещения дает возможность сэкономить бюджетные средства. С этим проектом муниципалитет победил на конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

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В Ханты-Мансийске установили более 10 000 энергосберегающих светильников, которые смогут работать при температуре от -50 до +40 градусов. Об этом написал глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «Умные» светильники выдерживают температурный режим от −50 до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Они будут бесперебойно освещать улицы города не менее четверти века. Кроме того, они позволят снизить энергопотребление более чем на 50%», — уточнили Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что все уличное освещение в поселке Березово (ХМАО) регулируется в автоматическом режиме. Свет включается по заранее выстроенной программе. Также система умного освещения дает возможность сэкономить бюджетные средства. С этим проектом муниципалитет победил на конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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