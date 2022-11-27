В Ханты-Мансийске установили умные светильники, которые будут работать при -50

28 ноября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

По словам главы города Максима Ряшина, новые светильники будут работать 25 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске установили более 10 000 энергосберегающих светильников, которые смогут работать при температуре от -50 до +40 градусов. Об этом написал глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «Умные» светильники выдерживают температурный режим от −50 до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Они будут бесперебойно освещать улицы города не менее четверти века. Кроме того, они позволят снизить энергопотребление более чем на 50%», — уточнили Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что все уличное освещение в поселке Березово (ХМАО) регулируется в автоматическом режиме. Свет включается по заранее выстроенной программе. Также система умного освещения дает возможность сэкономить бюджетные средства. С этим проектом муниципалитет победил на конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В Ханты-Мансийске установили более 10 000 энергосберегающих светильников, которые смогут работать при температуре от -50 до +40 градусов. Об этом написал глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «Умные» светильники выдерживают температурный режим от −50 до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Они будут бесперебойно освещать улицы города не менее четверти века. Кроме того, они позволят снизить энергопотребление более чем на 50%», — уточнили Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что все уличное освещение в поселке Березово (ХМАО) регулируется в автоматическом режиме. Свет включается по заранее выстроенной программе. Также система умного освещения дает возможность сэкономить бюджетные средства. С этим проектом муниципалитет победил на конкурсе «Лучшая муниципальная практика».