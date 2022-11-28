Подросток пропала в поселке Горняк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в районе поселка Горняк пропала 14-летняя девочка. Подросток ушла 28 ноября в мороз из дома и до сих пор не вернулась, сообщают поисковики.

«Копейск — пропал подросток! Евгения Маликова ушла из дома 28 ноября в поселке Горняк и не вернулась», — говорится на странице «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск» во «ВКонтакте».

Рост девочки 150 сантиметров. У нее голубые глаза и светло-русые кудрявые волосы ниже плеча.

Подросток была одета в бледно-розовую шапку, черную крутку с оранжевой вставкой на воротнике. На ногах черные болоньевые штаны и черные ботинки.