Подросток пропала в поселке Горняк
В Копейске (Челябинская область) в районе поселка Горняк пропала 14-летняя девочка. Подросток ушла 28 ноября в мороз из дома и до сих пор не вернулась, сообщают поисковики.
«Копейск — пропал подросток! Евгения Маликова ушла из дома 28 ноября в поселке Горняк и не вернулась», — говорится на странице «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск» во «ВКонтакте».
Рост девочки 150 сантиметров. У нее голубые глаза и светло-русые кудрявые волосы ниже плеча.
Подросток была одета в бледно-розовую шапку, черную крутку с оранжевой вставкой на воротнике. На ногах черные болоньевые штаны и черные ботинки.
Всем кто знает о местонахождении Евгении просят звонить по указанным координатам
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