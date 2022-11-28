28 ноября 2022

В Копейске в мороз пропала девочка. Фото

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Снегопад. Челябинск, ребенок, снег, пешеход, снегопад, зима, дети, девочка, мороз
Подросток пропала в поселке Горняк Фото:

В Копейске (Челябинская область) в районе поселка Горняк пропала 14-летняя девочка. Подросток ушла 28 ноября в мороз из дома и до сих пор не вернулась, сообщают поисковики.

«Копейск — пропал подросток! Евгения Маликова ушла из дома 28 ноября в поселке Горняк и не вернулась», — говорится на странице «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск» во «ВКонтакте».

Рост девочки 150 сантиметров. У нее голубые глаза и светло-русые кудрявые волосы ниже плеча.

Подросток была одета в бледно-розовую шапку, черную крутку с оранжевой вставкой на воротнике. На ногах черные болоньевые штаны и черные ботинки.

Всем кто знает о местонахождении Евгении просят звонить по указанным координатам
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В Копейске (Челябинская область) в районе поселка Горняк пропала 14-летняя девочка. Подросток ушла 28 ноября в мороз из дома и до сих пор не вернулась, сообщают поисковики. «Копейск — пропал подросток! Евгения Маликова ушла из дома 28 ноября в поселке Горняк и не вернулась», — говорится на странице «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск» во «ВКонтакте». Рост девочки 150 сантиметров. У нее голубые глаза и светло-русые кудрявые волосы ниже плеча. Подросток была одета в бледно-розовую шапку, черную крутку с оранжевой вставкой на воротнике. На ногах черные болоньевые штаны и черные ботинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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