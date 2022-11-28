На челябинских предприятиях выявлены пробелы в кибербезопасности

Пробелы в кибербезопасности обнаружили ученые ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Научные сотрудники Юридического института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске провели анализ уровня правового обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий региона. По итогам исследования ученые выявили недостатки в регулировании данной сферы, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Нами был проведен анонимный опрос сотрудников предприятий. Респондентами стали системные администраторы, программисты, сотрудники службы безопасности и отдела кадров, представители инженерного управления и руководящего состава. Особое внимание респонденты обратили на необходимость дополнительного финансирования отделов безопасности предприятий, а также замены или совершенствования технических ресурсов», — заявила руководитель проекта Галина Русман.

Исследование проводилось в рамках научного проекта «Правовое регулирование внедрения и развития компонентов цифровой индустрии (Индустрия 4.0) в промышленном регионе». По результатам научные сотрудники выявили ряд недостатков на пяти крупных предприятиях региона. К пробелам отнесли недооценку угрозы кибератак, умолчание информации и несвоевременное расследование инцидентов, низкий уровень цифровой грамотности среди сотрудников и недостаточное документальное регулирование внутри организаций.

Особое внимание исследователи обратили на уровень кадрового обеспечения специалистами по кибербезопасности. Ученые предложили чаще проводить учебные тренинги для сотрудников, активно сотрудничать с Минцифры РФ и компаниями, занимающимися обеспечением информационной безопасности.

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