Челябинцев склоняли шпионить на Запад, а в регионе действовала сеть иноагентов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин пообещал продолжить защищать страну от влияние иноагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

В Челябинской области представители иностранных государств открыто «снимали» всю информацию об экономике и политике и активно вербовали общественников. Об этом 30 ноября заявил на пресс-конференции депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин.

«Сегодня после принятия закона об иноагентах сбор информации даже из открытых источников — это легальный шпионаж. Ведь иноагент это тот, кто связан с иностранными лицами и государствами. И если кто-то для них собирает и передает информацию, то за такое теперь можно угодить в тюрьму», — заявил Вяткин на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

По признанию Вяткина, до 2010 года в регионе было тотальное проникновение представителей Запада и их спецслужб во все сферы жизни. Иностранные фонды открыто давали общественным организациям деньги за сбор информации. Средства предлагали всем — от экологов до медицинских и благотворительных фондов.

«Вы знаете, еще относительно недавно, чтобы компании или предприятию получить место в престижном международном рейтинге, необходимо было заключить соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. А потом банк требовал по договору предоставить ему конфиденциальную информацию. Тонны данных им отправляли по всей стране», — сообщил депутат.

Вяткин отметил, что подобных уловок «у шустрых ребят из ЦРУ» было множество. Новый закон об иноагентах поставил этому заслон и депутаты продолжат защищать страну от влияние иноагентов и их спонсоров.