Аналитик рассказал о ловушке, в которую себя загнал ЕС. Видео Финансовый аналитик Юшков: ЕС загнал себя в ловушку из-за потолка цен на российскую нефть 01 декабря 2022 в 22:34 Размер текста - 17 + Евросоюз выступает за высокий потолок цен, опасаясь последствий, пояснил аналитик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Принятием потолка цен на российскую нефть Евросоюз делает себе хуже. Он будет вынужден искать ее альтернативные источники, тем самым загоняя себя в ловушку. Таким мнением поделился финансовый аналитик Игорь Юшков. «Странам Евросоюза придется закупать нефть из альтернативных источников. К слову, все они невыгодны в плане затрат на транспортировку», — поделился Юшков в разговоре с Пятым каналом. Так он пояснил, почему европейские страны выступают за высокий потолок цен. Эксперт добавил, что в случае принятия ограничения цен Россия увеличит поставки нефти на азиатский рынок, тем самым дав европейским странам «лазейку» для закупки топлива у бывших азиатских поставщиков. Ранее в Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и будет подвижным. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что зависимость западных стран от российского топлива делает их уязвимыми. Принятием потолка цен на российскую нефть Евросоюз делает себе хуже. Он будет вынужден искать ее альтернативные источники, тем самым загоняя себя в ловушку. Таким мнением поделился финансовый аналитик Игорь Юшков. «Странам Евросоюза придется закупать нефть из альтернативных источников. К слову, все они невыгодны в плане затрат на транспортировку», — поделился Юшков в разговоре с Пятым каналом. Так он пояснил, почему европейские страны выступают за высокий потолок цен. Эксперт добавил, что в случае принятия ограничения цен Россия увеличит поставки нефти на азиатский рынок, тем самым дав европейским странам «лазейку» для закупки топлива у бывших азиатских поставщиков. Ранее в Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и будет подвижным. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что зависимость западных стран от российского топлива делает их уязвимыми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям