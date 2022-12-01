Аналитик рассказал о ловушке, в которую себя загнал ЕС. Видео

Финансовый аналитик Юшков: ЕС загнал себя в ловушку из-за потолка цен на российскую нефть
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз выступает за высокий потолок цен, опасаясь последствий, пояснил аналитик Фото:
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Принятием потолка цен на российскую нефть Евросоюз делает себе хуже. Он будет вынужден искать ее альтернативные источники, тем самым загоняя себя в ловушку. Таким мнением поделился финансовый аналитик Игорь Юшков.

«Странам Евросоюза придется закупать нефть из альтернативных источников. К слову, все они невыгодны в плане затрат на транспортировку», — поделился Юшков в разговоре с Пятым каналом. Так он пояснил, почему европейские страны выступают за высокий потолок цен. Эксперт добавил, что в случае принятия ограничения цен Россия увеличит поставки нефти на азиатский рынок, тем самым дав европейским странам «лазейку» для закупки топлива у бывших азиатских поставщиков.

Ранее в Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и будет подвижным. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что зависимость западных стран от российского топлива делает их уязвимыми.

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Принятием потолка цен на российскую нефть Евросоюз делает себе хуже. Он будет вынужден искать ее альтернативные источники, тем самым загоняя себя в ловушку. Таким мнением поделился финансовый аналитик Игорь Юшков. «Странам Евросоюза придется закупать нефть из альтернативных источников. К слову, все они невыгодны в плане затрат на транспортировку», — поделился Юшков в разговоре с Пятым каналом. Так он пояснил, почему европейские страны выступают за высокий потолок цен. Эксперт добавил, что в случае принятия ограничения цен Россия увеличит поставки нефти на азиатский рынок, тем самым дав европейским странам «лазейку» для закупки топлива у бывших азиатских поставщиков. Ранее в Минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель и будет подвижным. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что зависимость западных стран от российского топлива делает их уязвимыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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