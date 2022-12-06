06 декабря 2022

В Нижневартовске открылась доставка из ресторанов «Вкусно — и точка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, бургер, фастфуд, ресторан быстрого питания вкусно и точка, приготовление бургера
Блюда сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Нижневартовске обещают доставить за полчаса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) открылась доставка еды из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Обновление в агрегаторах доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметил журналист URA.RU, оно появилось 7 декабря.

«В сервисах доставки появилась „Вкусно — и точка“. Обещают доставить в течение 25-35 минут», — сообщает корреспондент.

По словам журналиста, ассортимент привычный. Есть даже сезонные бургеры из ушедшего после введения санкций в России «Макдональдса». Однако в Сургуте доставка пока недоступна.

Ранее URA.RU писало, что сеть «Вкусно — и точка» открыла доставку в Перми. Об этом агентству сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса.

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В Нижневартовске (ХМАО) открылась доставка еды из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Обновление в агрегаторах доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметил журналист URA.RU, оно появилось 7 декабря. «В сервисах доставки появилась „Вкусно — и точка“. Обещают доставить в течение 25-35 минут», — сообщает корреспондент. По словам журналиста, ассортимент привычный. Есть даже сезонные бургеры из ушедшего после введения санкций в России «Макдональдса». Однако в Сургуте доставка пока недоступна. Ранее URA.RU писало, что сеть «Вкусно — и точка» открыла доставку в Перми. Об этом агентству сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса.
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