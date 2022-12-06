В Нижневартовске открылась доставка из ресторанов «Вкусно — и точка»

В Нижневартовске (ХМАО) открылась доставка еды из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Обновление в агрегаторах доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметил журналист URA.RU, оно появилось 7 декабря.
«В сервисах доставки появилась „Вкусно — и точка“. Обещают доставить в течение 25-35 минут», — сообщает корреспондент.
По словам журналиста, ассортимент привычный. Есть даже сезонные бургеры из ушедшего после введения санкций в России «Макдональдса». Однако в Сургуте доставка пока недоступна.
Ранее URA.RU писало, что сеть «Вкусно — и точка» открыла доставку в Перми. Об этом агентству сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса.
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