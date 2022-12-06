В Нижневартовске открылась доставка из ресторанов «Вкусно — и точка» 07 декабря 2022 в 14:50 Размер текста - 17 + Блюда сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Нижневартовске обещают доставить за полчаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) открылась доставка еды из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Обновление в агрегаторах доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметил журналист URA.RU, оно появилось 7 декабря. «В сервисах доставки появилась „Вкусно — и точка“. Обещают доставить в течение 25-35 минут», — сообщает корреспондент. По словам журналиста, ассортимент привычный. Есть даже сезонные бургеры из ушедшего после введения санкций в России «Макдональдса». Однако в Сургуте доставка пока недоступна. Ранее URA.RU писало, что сеть «Вкусно — и точка» открыла доставку в Перми. Об этом агентству сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса. В Нижневартовске (ХМАО) открылась доставка еды из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Обновление в агрегаторах доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметил журналист URA.RU, оно появилось 7 декабря. «В сервисах доставки появилась „Вкусно — и точка“. Обещают доставить в течение 25-35 минут», — сообщает корреспондент. По словам журналиста, ассортимент привычный. Есть даже сезонные бургеры из ушедшего после введения санкций в России «Макдональдса». Однако в Сургуте доставка пока недоступна. Ранее URA.RU писало, что сеть «Вкусно — и точка» открыла доставку в Перми. Об этом агентству сообщили в пресс-службе фудтех-направления Яндекса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям