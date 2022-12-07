В Нижневартовске простились с погибшими жителями дома, где взорвался газ. Видео

08 декабря 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

В ритуальном зале на улице Омской прошли церемонии прощания с жертвами обрушения жилого дома Фото: Святослав Болконский © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) похоронили троих погибших в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира. Жители города простились с Любовью Гриценко, ее трехлетним сыном Всеволодом и Еленой Ковалевой, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня проходит прощание с жертвами трагедии: Любовью Гриценко, Всеволодом Гриценко и Еленой Ковалевой. С погибшими к ритуальному залу на Омской пришли проститься десятки человек. На траурной церемонии присутствовали глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и вице-мэр по социальной политике Ирина Воликовская», — сообщает журналист. Семью Гриценко спасатели искали двое суток, до последнего жители города надеялись, что маму и мальчика найдут под завалами живыми. Тела удалось извлечь из-под завалов в последний день спасательной операции, 6 декабря. Елену Ковалеву удалось опознать в первые сутки трагедии. Ее квартира находилась через стенку от эпицентра взрыва. В живых остался 14-летний сын женщины, сейчас окружные власти помогают его дяде оформить над мальчиком опеку. Погибших похоронят на городском кладбище. Ранее URA.RU писало о том, что власти округа пообещали не бросать подростка, оставшегося сиротой после взрыва газа в жилом доме. Ему окажут необходимую помощь и поддержку.

В Нижневартовске (ХМАО) похоронили троих погибших в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира. Жители города простились с Любовью Гриценко, ее трехлетним сыном Всеволодом и Еленой Ковалевой, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня проходит прощание с жертвами трагедии: Любовью Гриценко, Всеволодом Гриценко и Еленой Ковалевой. С погибшими к ритуальному залу на Омской пришли проститься десятки человек. На траурной церемонии присутствовали глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и вице-мэр по социальной политике Ирина Воликовская», — сообщает журналист. Семью Гриценко спасатели искали двое суток, до последнего жители города надеялись, что маму и мальчика найдут под завалами живыми. Тела удалось извлечь из-под завалов в последний день спасательной операции, 6 декабря. Елену Ковалеву удалось опознать в первые сутки трагедии. Ее квартира находилась через стенку от эпицентра взрыва. В живых остался 14-летний сын женщины, сейчас окружные власти помогают его дяде оформить над мальчиком опеку. Погибших похоронят на городском кладбище. Ранее URA.RU писало о том, что власти округа пообещали не бросать подростка, оставшегося сиротой после взрыва газа в жилом доме. Ему окажут необходимую помощь и поддержку.