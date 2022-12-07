07 декабря 2022

Жители Тюмени получили повышения по указу Путина

Двое тюменцев повышены из помощников в судьи по указу президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника полиции Каргапольского района Дениса Мурашова. Курган, приговор, судья, суд
Борис Степанов и Олеся Кузнецова перешли из помощников в судьи Фото:

Указом президента РФ Владимира Путина Олеся Кузнецова и Борис Степанов назначены судьями Арбитражного суда Тюменской области и Калининского районного суда Тюмени соответственно. Информация представлена в опубликованном документе, подписанном президентом. Ранее тюменцы занимали позиции помощников судей.

«Указ президента РФ. Назначить судьей Арбитражного суда Тюменской области Кузнецову Олесю Викторовну», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно данным с сайта Арбитражного суда региона, ранее Олеся Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи. Кроме того, этим же указом президента на должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Степанов. Ранее он также был помощником.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Указом президента РФ Владимира Путина Олеся Кузнецова и Борис Степанов назначены судьями Арбитражного суда Тюменской области и Калининского районного суда Тюмени соответственно. Информация представлена в опубликованном документе, подписанном президентом. Ранее тюменцы занимали позиции помощников судей. «Указ президента РФ. Назначить судьей Арбитражного суда Тюменской области Кузнецову Олесю Викторовну», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. Согласно данным с сайта Арбитражного суда региона, ранее Олеся Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи. Кроме того, этим же указом президента на должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Степанов. Ранее он также был помощником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...