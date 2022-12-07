Жители Тюмени получили повышения по указу Путина

Указом президента РФ Владимира Путина Олеся Кузнецова и Борис Степанов назначены судьями Арбитражного суда Тюменской области и Калининского районного суда Тюмени соответственно. Информация представлена в опубликованном документе, подписанном президентом. Ранее тюменцы занимали позиции помощников судей.
«Указ президента РФ. Назначить судьей Арбитражного суда Тюменской области Кузнецову Олесю Викторовну», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
Согласно данным с сайта Арбитражного суда региона, ранее Олеся Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи. Кроме того, этим же указом президента на должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Степанов. Ранее он также был помощником.
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