Жители Тюмени получили повышения по указу Путина

Двое тюменцев повышены из помощников в судьи по указу президента РФ

08 декабря 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Борис Степанов и Олеся Кузнецова перешли из помощников в судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Указом президента РФ Владимира Путина Олеся Кузнецова и Борис Степанов назначены судьями Арбитражного суда Тюменской области и Калининского районного суда Тюмени соответственно. Информация представлена в опубликованном документе, подписанном президентом. Ранее тюменцы занимали позиции помощников судей. «Указ президента РФ. Назначить судьей Арбитражного суда Тюменской области Кузнецову Олесю Викторовну», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. Согласно данным с сайта Арбитражного суда региона, ранее Олеся Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи. Кроме того, этим же указом президента на должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Степанов. Ранее он также был помощником.

Указом президента РФ Владимира Путина Олеся Кузнецова и Борис Степанов назначены судьями Арбитражного суда Тюменской области и Калининского районного суда Тюмени соответственно. Информация представлена в опубликованном документе, подписанном президентом. Ранее тюменцы занимали позиции помощников судей. «Указ президента РФ. Назначить судьей Арбитражного суда Тюменской области Кузнецову Олесю Викторовну», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. Согласно данным с сайта Арбитражного суда региона, ранее Олеся Кузнецова занимала в нем позицию помощника судьи. Кроме того, этим же указом президента на должность судьи Калининского районного суда Тюмени назначен Борис Степанов. Ранее он также был помощником.