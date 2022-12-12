12 декабря 2022
11 декабря 2022

В ХМАО рыбак выловил гору окуней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Рыбак из Советского района похвастался уловом окуней Фото:

В ХМАО рыбак Артем Егоров в соцсетях похвастался уловом окуней. На фото, размещенном в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что он выловил несколько десятков окуней, уложенных в небольшую горку.

«Советский район», — написал в соцсети рыбак. Пост набрал более ста лайков.

«Странно, обычно все с Советского, в Октябрьском районе ловят», — пишет Олег Алексеевич. «Признавайтесь, где это?» — требует точного места клева Лилия Прийма. «Никто не скажет», — отвечает Дмитрий Бердников.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался видео с зимней рыбалки. Несмотря на мороз, мэр поймал несколько крупных щук.

Подледный лов в Советском районе
Фото:
Результат рыбалки — гора окуней
Фото:

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В ХМАО рыбак Артем Егоров в соцсетях похвастался уловом окуней. На фото, размещенном в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что он выловил несколько десятков окуней, уложенных в небольшую горку. «Советский район», — написал в соцсети рыбак. Пост набрал более ста лайков. «Странно, обычно все с Советского, в Октябрьском районе ловят», — пишет Олег Алексеевич. «Признавайтесь, где это?» — требует точного места клева Лилия Прийма. «Никто не скажет», — отвечает Дмитрий Бердников. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался видео с зимней рыбалки. Несмотря на мороз, мэр поймал несколько крупных щук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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