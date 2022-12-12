Рыбак из Советского района похвастался уловом окуней
В ХМАО рыбак Артем Егоров в соцсетях похвастался уловом окуней. На фото, размещенном в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что он выловил несколько десятков окуней, уложенных в небольшую горку.
«Советский район», — написал в соцсети рыбак. Пост набрал более ста лайков.
«Странно, обычно все с Советского, в Октябрьском районе ловят», — пишет Олег Алексеевич. «Признавайтесь, где это?» — требует точного места клева Лилия Прийма. «Никто не скажет», — отвечает Дмитрий Бердников.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался видео с зимней рыбалки. Несмотря на мороз, мэр поймал несколько крупных щук.
Подледный лов в Советском районе
Результат рыбалки — гора окуней
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