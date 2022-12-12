В ХМАО рыбак выловил гору окуней. Фото

13 декабря 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Рыбак из Советского района похвастался уловом окуней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО рыбак Артем Егоров в соцсетях похвастался уловом окуней. На фото, размещенном в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что он выловил несколько десятков окуней, уложенных в небольшую горку. «Советский район», — написал в соцсети рыбак. Пост набрал более ста лайков. «Странно, обычно все с Советского, в Октябрьском районе ловят», — пишет Олег Алексеевич. «Признавайтесь, где это?» — требует точного места клева Лилия Прийма. «Никто не скажет», — отвечает Дмитрий Бердников. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался видео с зимней рыбалки. Несмотря на мороз, мэр поймал несколько крупных щук. Подледный лов в Советском районе Фото: Артем Егоров, Вк Результат рыбалки — гора окуней Фото: Артем Егоров, Вк

В ХМАО рыбак Артем Егоров в соцсетях похвастался уловом окуней. На фото, размещенном в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что он выловил несколько десятков окуней, уложенных в небольшую горку. «Советский район», — написал в соцсети рыбак. Пост набрал более ста лайков. «Странно, обычно все с Советского, в Октябрьском районе ловят», — пишет Олег Алексеевич. «Признавайтесь, где это?» — требует точного места клева Лилия Прийма. «Никто не скажет», — отвечает Дмитрий Бердников. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался видео с зимней рыбалки. Несмотря на мороз, мэр поймал несколько крупных щук.