Челябинский врач дал советы, как через зеркало выявить проблемы со здоровьем

Главврач ГКБ №1 Челябинска: по отражению в зеркале можно распознать многие болезни

Дмитрий Тарасов считает, что по отражению в зеркале можно распознать многие болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал URA.RU, как через зеркало выявить проблемы со здоровьем. По словам медика, самодиагностика может предотвратить серьезные заболеваний.

«Глядя в зеркало и на себя повнимательнее, можно распознать диабет, жировую проблему печени, воспалительные заболевания кишечника, нехватку витаминов, высокий холестерин и риск возникновения сердечно-сосудистых недугов. Не тяните. Иначе возможны необратимые изменения», — заявил Тарасов.

Ломкость волос и ногтей — причина сдать анализы и посетить врача. Такой симптом может означать дисфункцию щитовидной железы и дефицит железа. Предпосылкой нехватки витаминов А, В2 и железа являются трещины в уголках рта. Они же означают нехватку в рационе белковой пиши и овощей. На высокий уровень холестерина, проблемы с печенью и поджелудочной железой указывают жировые бляшки на веках. Выглядят они как мягкие, небольшие горошины желтоватого оттенка.

Высокий уровень холестерина приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам и инсультам. Отдышка и тяжесть в груди являются симптомами уже холестериновых бляшек, «наростов» из холестерина и кальция на сосудах. «Покалывание» в руках и ногах, онемение, боль в челюсти и усталость говорит о проблемах с сердцем и сосудами. С такими симптомами следует не медлить с посещением кардиолога.

Ранее Тарасов рассказал, как вовремя распознать и избежать тромбоза. По его словам, случаи тромбоза участились из-за коронавируса.