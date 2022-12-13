В Беларуси возбудили уголовное дело против Тихановской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Тихановская, тихановская светлана, цепкало вероника, колесникова мария
В Минске возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования, сообщили в МВД Фото:

В Беларуси возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД.

«В Минске возбуждены дела против Тихановской за создание экстремистского формирования», — приводит ТАСС слова ведомства. Уточняется также, что уголовное дело было возбуждено также против ряда других оппозиционеров.

Ранее сообщалось, что муж Тихановской получил 18 лет колонии. Срок он получил за подготовку и организацию массовых беспорядков в Беларуси. Сама Тихановская участвовала в президентской кампании в 2020 году, после ее окончания покинула республику.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU

В Беларуси возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД. «В Минске возбуждены дела против Тихановской за создание экстремистского формирования», — приводит ТАСС слова ведомства. Уточняется также, что уголовное дело было возбуждено также против ряда других оппозиционеров. Ранее сообщалось, что муж Тихановской получил 18 лет колонии. Срок он получил за подготовку и организацию массовых беспорядков в Беларуси. Сама Тихановская участвовала в президентской кампании в 2020 году, после ее окончания покинула республику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...