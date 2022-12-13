В Беларуси возбудили уголовное дело против Тихановской 13 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 + В Минске возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования, сообщили в МВД Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA В Беларуси возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД. «В Минске возбуждены дела против Тихановской за создание экстремистского формирования», — приводит ТАСС слова ведомства. Уточняется также, что уголовное дело было возбуждено также против ряда других оппозиционеров. Ранее сообщалось, что муж Тихановской получил 18 лет колонии. Срок он получил за подготовку и организацию массовых беспорядков в Беларуси. Сама Тихановская участвовала в президентской кампании в 2020 году, после ее окончания покинула республику. В Беларуси возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД. «В Минске возбуждены дела против Тихановской за создание экстремистского формирования», — приводит ТАСС слова ведомства. Уточняется также, что уголовное дело было возбуждено также против ряда других оппозиционеров. Ранее сообщалось, что муж Тихановской получил 18 лет колонии. Срок он получил за подготовку и организацию массовых беспорядков в Беларуси. Сама Тихановская участвовала в президентской кампании в 2020 году, после ее окончания покинула республику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям