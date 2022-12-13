В Беларуси возбудили уголовное дело против Тихановской

В Минске возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования, сообщили в МВД
В Беларуси возбудили уголовное дело против экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом сообщили в МВД.
«В Минске возбуждены дела против Тихановской за создание экстремистского формирования», — приводит ТАСС слова ведомства. Уточняется также, что уголовное дело было возбуждено также против ряда других оппозиционеров.
Ранее сообщалось, что муж Тихановской получил 18 лет колонии. Срок он получил за подготовку и организацию массовых беспорядков в Беларуси. Сама Тихановская участвовала в президентской кампании в 2020 году, после ее окончания покинула республику.
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