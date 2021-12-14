Муж Тихановской получил 18 лет колонии

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима Фото:

Муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Соответствующее решение вынес Гомельский областной суд.

«Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей», — пишет белорусское издание «БелТА».

Отмечается, что на все имущество Тихановского наложен арест. Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием.

Ранее telegram-канал Светланы Тихановской признали экстремистским на территории Белоруссии. На Тихановского было заведено дело о самовольном присвоение власти, пишет телеканал 360. Также Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко, пишет RT.

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Муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Соответствующее решение вынес Гомельский областной суд. «Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей», — пишет белорусское издание «БелТА». Отмечается, что на все имущество Тихановского наложен арест. Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием. Ранее telegram-канал Светланы Тихановской признали экстремистским на территории Белоруссии. На Тихановского было заведено дело о самовольном присвоение власти, пишет телеканал 360. Также Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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