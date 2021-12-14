Муж Тихановской получил 18 лет колонии

14 декабря 2021 в 16:34 Размер текста - 17 +

Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Соответствующее решение вынес Гомельский областной суд. «Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей», — пишет белорусское издание «БелТА». Отмечается, что на все имущество Тихановского наложен арест. Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием. Ранее telegram-канал Светланы Тихановской признали экстремистским на территории Белоруссии. На Тихановского было заведено дело о самовольном присвоение власти, пишет телеканал 360. Также Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской Сергей приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Соответствующее решение вынес Гомельский областной суд. «Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. По данным следствия, обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей», — пишет белорусское издание «БелТА». Отмечается, что на все имущество Тихановского наложен арест. Следствие доказало взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием. Ранее telegram-канал Светланы Тихановской признали экстремистским на территории Белоруссии. На Тихановского было заведено дело о самовольном присвоение власти, пишет телеканал 360. Также Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против оппозиционера Павла Латушко, пишет RT.