Махонин анонсировал пермякам новый фестиваль

14 декабря 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин и сам не против зимних видов спорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в ближайшее время стартует фестиваль зимних видов спорта. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Главной площадкой фестиваля станет обновленный каток на площади перед Театром-Театром. «Мы должны заниматься развитием зимних видов спорта, исходя из наших климатических условий. Изюминка этого года — открытие впервые в истории возле Театра-Театра катка с возможностью для переодевания. Планируем проведение 25 мероприятий в рамках фестиваля. Это и керлинг, и фигурное катание, и хоккей», — рассказал Махонин. Ряд мероприятий пройдет и за пределами Перми — в других городах края. Министр физкультуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова уточнила, что каток вместимостью 100 человек должен открыться 25 декабря. Он займет 1800 кв. м площади перед театром. Что касается соревнований фестиваля, то это будут, например, хоккей на валенках, футбол на льду, любительский турнир по фигурному катанию и карнавал на коньках. Также на катке будут проходить мастер-классы от профессиональных тренеров. Власти просят жителей для посещения катка заранее записываться на портале «Умный спорт», чтобы места хватило всем.

В Пермском крае в ближайшее время стартует фестиваль зимних видов спорта. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Главной площадкой фестиваля станет обновленный каток на площади перед Театром-Театром. «Мы должны заниматься развитием зимних видов спорта, исходя из наших климатических условий. Изюминка этого года — открытие впервые в истории возле Театра-Театра катка с возможностью для переодевания. Планируем проведение 25 мероприятий в рамках фестиваля. Это и керлинг, и фигурное катание, и хоккей», — рассказал Махонин. Ряд мероприятий пройдет и за пределами Перми — в других городах края. Министр физкультуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова уточнила, что каток вместимостью 100 человек должен открыться 25 декабря. Он займет 1800 кв. м площади перед театром. Что касается соревнований фестиваля, то это будут, например, хоккей на валенках, футбол на льду, любительский турнир по фигурному катанию и карнавал на коньках. Также на катке будут проходить мастер-классы от профессиональных тренеров. Власти просят жителей для посещения катка заранее записываться на портале «Умный спорт», чтобы места хватило всем.