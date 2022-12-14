В Перми откроется на день блошиный рынок с винтажными вещами

На блошином рынке можно будет купить или продать винтажные вещи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми в Центре городской культуры 17 декабря на один день откроется блошиный рынок «Пермь Винтаж». На нем можно будет купить винтажные одежду, обувь, украшения и аксессуары. Мероприятия анонсировали в соцсетях ЦГК.

«Блошиный рынок, переработка, вторичное использование и продажа винтажных вещей — это истории про экологичный подход к формированию гардероба. Мы все еще собираем заявки на участие в маркете „Пермь Винтаж“, чтобы вы могли подарить вещам вторую жизнь», — указано в группе «Центр городской культуры» в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки, которые хотят принять участие в маркете и что-то продать, могут выбрать из трех вариантов: отдать предмет под реализацию, арендовать место и прийти со своим столом или же арендовать место под ключ, где будет предоставлены полки, столы, подиумы для продажи вещей.

Кроме самой продажи на блошином рынке пройдет лекционная программа. Пермяка расскажут, как дизайнеры работают с остатками тканей на производстве, как создать свой винтажный магазин и другое. Вход на мероприятие свободный. Блошиный рынок будет работать с 12 до 20 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк создал целый бизнес на старых вещах. Он делает вазы, бокалы и другие кухонные предметы из бутылок из-под вина.