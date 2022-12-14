Пермяки напуганы закрытием спецшколы для «трудных» подростков

15 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Горожане считают, что подростки могут стать настоящей проблемой для жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Чайковского Пермского края обеспокоены закрытием в городе спецшколы для детей с девиантным поведением. По их мнению, это может привести к ухудшению криминогенной обстановки в городе. Информация опубликована в паблике «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста предпочел остаться анонимным. «После закрытия спецшколы небольшую часть учащихся удалось пристроить в обычные общеобразовательные школы. Но они там всех „поставят на уши“. У специалистов есть опасения, что большая часть ребятишек с девиантным поведением останется бесконтрольной, а немалая их часть пополнит ряды уличных преступников. Страшно представить, что они натворят!» — высказал мнение автор поста. В пресс-службе администрации Чайковского городского округа URA.RU подтвердили закрытие специального учебно-воспитательного учреждения (СУВУ). В мэрии отметили, что оно было присоединено к школе № 11, поскольку обучающихся в спецшколе практически не осталось. «На конец 2021-2022 учебного года количество обучающихся спецшколы составляло 24 человека, из них 22 девятиклассника отчислены в связи с окончанием школы и получением аттестатов об основном общем образовании. Еще одна ученица 9-го класса отчислена по личному заявлению в связи с достижением 18-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Еще один бывший воспитанник спецшколы, оставшийся на второй год, проходит обучение в 9-м классе школы №11. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Чайковского Пермского края обеспокоены закрытием в городе спецшколы для детей с девиантным поведением. По их мнению, это может привести к ухудшению криминогенной обстановки в городе. Информация опубликована в паблике «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста предпочел остаться анонимным. «После закрытия спецшколы небольшую часть учащихся удалось пристроить в обычные общеобразовательные школы. Но они там всех „поставят на уши“. У специалистов есть опасения, что большая часть ребятишек с девиантным поведением останется бесконтрольной, а немалая их часть пополнит ряды уличных преступников. Страшно представить, что они натворят!» — высказал мнение автор поста. В пресс-службе администрации Чайковского городского округа URA.RU подтвердили закрытие специального учебно-воспитательного учреждения (СУВУ). В мэрии отметили, что оно было присоединено к школе № 11, поскольку обучающихся в спецшколе практически не осталось. «На конец 2021-2022 учебного года количество обучающихся спецшколы составляло 24 человека, из них 22 девятиклассника отчислены в связи с окончанием школы и получением аттестатов об основном общем образовании. Еще одна ученица 9-го класса отчислена по личному заявлению в связи с достижением 18-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Еще один бывший воспитанник спецшколы, оставшийся на второй год, проходит обучение в 9-м классе школы №11.