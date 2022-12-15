После нападения на челябинских конвоиров возбуждено уголовное дело о халатности

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После нападения на конвоиров в городском суде Карабаша (Челябинская область) заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сейчас будут выяснять, как мог осужденный иметь при себе колющий предмет. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU, пострадавший конвоир находится в областной больнице. Состояние оценивается, как тяжелое. Ему сделали операцию по трепанации черепа. Он вышел из состояния комы. Именно этот сотрудник полиции смог обезвредить преступника и не дать ему скрыться. Несмотря на тяжелые травмы он успел выстрелить в нападавшего, после чего потерял сознание. Сам преступник получил сквозное ранение, ему оказана помощь, и он уже возвращен в СИЗО, где находится в медицинском изоляторе.

Нападение произошло вечером 15 декабря. Осужденный на девять лет за убийство тещи Павел Волосов должен был отправиться в колонию. Однако после оглашения приговора он попытался скрыться и напал на полицейских, которые его сопровождали.

Сразу же после произошедшего в отношении нападавшего возбудили два уголовных дела: по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи)». Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков назначил служебную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что у них пока нет информации по новому уголовному делу.