Пермячка поделилась подробностями пожара в ТРК «Колизей-Синема»

На месте пожара работают пожарно-спасательные службы (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми посетители эвакуировались из ТЦ «Колизей Синема» после сообщения о пожарной тревоги. Об этом одна из них рассказала корреспонденту URA.RU, который находится на месте событий.

«Уже полчаса как тревога, нас срочно эвакуировали оттуда, даже вещи не успели забрать, сейчас сначала запустили на первый этаж, потом снова выгнали. Сказали, что где-то на верхних этажах то ли пожар, то ли просто задымление, но тревога уже полчаса», — рассказала женщина.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в здании торгового центра произошло незначительное задымление. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России в количестве 12 единиц техники и 40 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировалось 200 человек, отмечает пресс-служба ведомства.

Посетители, эвакуированные из ТЦ «Колизей-Синема», ожидают у входа Фото: Анна Ташлыкова

На месте работают пожарные и спасатели Фото: Анна Ташлыкова