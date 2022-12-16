16 декабря 2022

Челябинский губернатор рассказал о планах по строительству катка в Миассе

Челябинский губернатор сообщил о постройке нового катка в Миассе
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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
В Миассе крытого катка пока нет, но он нужен Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по строительству нового крытого катка в Миассе. Об этом глава региона 17 декабря сообщил в своем telegram-канале.

«Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», — написал губернатор в telegram-канале «Алексей Текслер».

Поездка Текслера в Миасс состоялась 16 декабря. Как сообщил губернатор, итогами поездки в Миасс он доволен, город показывает хорошую динамику изменений. В городе растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению жителей из ветхоаварийного жилья, успешно обновляется общественный транспорт.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по строительству нового крытого катка в Миассе. Об этом глава региона 17 декабря сообщил в своем telegram-канале. «Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», — написал губернатор в telegram-канале «Алексей Текслер». Поездка Текслера в Миасс состоялась 16 декабря. Как сообщил губернатор, итогами поездки в Миасс он доволен, город показывает хорошую динамику изменений. В городе растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению жителей из ветхоаварийного жилья, успешно обновляется общественный транспорт.
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