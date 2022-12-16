Челябинский губернатор рассказал о планах по строительству катка в Миассе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по строительству нового крытого катка в Миассе. Об этом глава региона 17 декабря сообщил в своем telegram-канале.
«Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», — написал губернатор в telegram-канале «Алексей Текслер».
Поездка Текслера в Миасс состоялась 16 декабря. Как сообщил губернатор, итогами поездки в Миасс он доволен, город показывает хорошую динамику изменений. В городе растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению жителей из ветхоаварийного жилья, успешно обновляется общественный транспорт.
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