Челябинский губернатор рассказал о планах по строительству катка в Миассе

Челябинский губернатор сообщил о постройке нового катка в Миассе

17 декабря 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Миассе крытого катка пока нет, но он нужен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по строительству нового крытого катка в Миассе. Об этом глава региона 17 декабря сообщил в своем telegram-канале. «Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», — написал губернатор в telegram-канале «Алексей Текслер». Поездка Текслера в Миасс состоялась 16 декабря. Как сообщил губернатор, итогами поездки в Миасс он доволен, город показывает хорошую динамику изменений. В городе растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению жителей из ветхоаварийного жилья, успешно обновляется общественный транспорт.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах по строительству нового крытого катка в Миассе. Об этом глава региона 17 декабря сообщил в своем telegram-канале. «Хорошая новость. С компанией „Папилон“ договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», — написал губернатор в telegram-канале «Алексей Текслер». Поездка Текслера в Миасс состоялась 16 декабря. Как сообщил губернатор, итогами поездки в Миасс он доволен, город показывает хорошую динамику изменений. В городе растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению жителей из ветхоаварийного жилья, успешно обновляется общественный транспорт.