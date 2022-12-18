18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Пермский сурикат Игорь поздравил болельщиков сборной Аргентины с победой на ЧМ по футболу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, сурикат
По словам хозяев, пермский сурикат следил за ЧМ по футболу (архивное фото) Фото:

Сурикат по имени Игорь из Перми поздравил сборную Аргентины и ее болельщиков с победой на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Обращение опубликовано в telegram-канале «Пермь Активная».

«Пермский сурикат Игорь поздравляет сборную Аргентины. Она стала победителем на ЧМ по футболу 2022 года», — написано в сообщении.

В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказывал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу. Он выделил нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси.

Сурикат Игорь поздравил сборную Аргентины с победой
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Сурикат по имени Игорь из Перми поздравил сборную Аргентины и ее болельщиков с победой на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Обращение опубликовано в telegram-канале «Пермь Активная». «Пермский сурикат Игорь поздравляет сборную Аргентины. Она стала победителем на ЧМ по футболу 2022 года», — написано в сообщении. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти. Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказывал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу. Он выделил нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...