Пермский сурикат Игорь поздравил болельщиков сборной Аргентины с победой на ЧМ по футболу. Фото

19 декабря 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

По словам хозяев, пермский сурикат следил за ЧМ по футболу (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сурикат по имени Игорь из Перми поздравил сборную Аргентины и ее болельщиков с победой на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Обращение опубликовано в telegram-канале «Пермь Активная». «Пермский сурикат Игорь поздравляет сборную Аргентины. Она стала победителем на ЧМ по футболу 2022 года», — написано в сообщении. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти. Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказывал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу. Он выделил нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси. Сурикат Игорь поздравил сборную Аргентины с победой Фото: telegram-канал «Пермь Активная»

Сурикат по имени Игорь из Перми поздравил сборную Аргентины и ее болельщиков с победой на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Обращение опубликовано в telegram-канале «Пермь Активная». «Пермский сурикат Игорь поздравляет сборную Аргентины. Она стала победителем на ЧМ по футболу 2022 года», — написано в сообщении. В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти. Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказывал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу. Он выделил нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси.