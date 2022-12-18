По словам хозяев, пермский сурикат следил за ЧМ по футболу (архивное фото)
Сурикат по имени Игорь из Перми поздравил сборную Аргентины и ее болельщиков с победой на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Обращение опубликовано в telegram-канале «Пермь Активная».
«Пермский сурикат Игорь поздравляет сборную Аргентины. Она стала победителем на ЧМ по футболу 2022 года», — написано в сообщении.
В Катаре решающий матч Аргентина сыграла против Франции. Встреча завершилась серией пенальти.
Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказывал, кто заслужил победу на ЧМ по футболу. Он выделил нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси.
Сурикат Игорь поздравил сборную Аргентины с победой
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