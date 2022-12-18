Глава СК взял на контроль дело подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти подростка Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному свердловскому следователю Михаилу Богинскому разобраться в деталях смерти подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге, и доложить о результатах расследования. Об этом сообщили официальные представители ведомства.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится на сайте СК РФ. Школьник пропал 17 декабря, после чего его труп нашли рядом с дорогой на Базовом переулке в Екатеринбурге.

Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной информации, ребенок умер от переохлаждения. СК продолжает выяснять обстоятельства его смерти, для чего проведут необходимые экспертизы и допросят знакомых мальчика. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что подросток воспитывался в неполной семье и ни разу не имел проблем с полицией.