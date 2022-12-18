18 декабря 2022

Глава СК взял на контроль дело подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти подростка Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному свердловскому следователю Михаилу Богинскому разобраться в деталях смерти подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге, и доложить о результатах расследования. Об этом сообщили официальные представители ведомства.

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится на сайте СК РФ. Школьник пропал 17 декабря, после чего его труп нашли рядом с дорогой на Базовом переулке в Екатеринбурге.

Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной информации, ребенок умер от переохлаждения. СК продолжает выяснять обстоятельства его смерти, для чего проведут необходимые экспертизы и допросят знакомых мальчика. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что подросток воспитывался в неполной семье и ни разу не имел проблем с полицией.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному свердловскому следователю Михаилу Богинскому разобраться в деталях смерти подростка, найденного мертвым в Екатеринбурге, и доложить о результатах расследования. Об этом сообщили официальные представители ведомства. «Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится на сайте СК РФ. Школьник пропал 17 декабря, после чего его труп нашли рядом с дорогой на Базовом переулке в Екатеринбурге. Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной информации, ребенок умер от переохлаждения. СК продолжает выяснять обстоятельства его смерти, для чего проведут необходимые экспертизы и допросят знакомых мальчика. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что подросток воспитывался в неполной семье и ни разу не имел проблем с полицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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