Силовики рассказали подробности гибели подростка в Екатеринбурге

Тело подростка не имеет признаков насильственной смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственное управление СКР и ГУВД Свердловской области опубликовали подробности поисков 14-летнего подростка, пропавшего 17 декабря. Информацию предоставил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«По данному факту… было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика было найдено днем 18 декабря возле дома в переулке Базовом в Екатеринбурге. Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было, предварительно установлены признаки переохлаждения. Ведутся допросы свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы», — рассказал Шульга.

По сообщению пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, тело подростка обнаружила одна из поисковых групп за складским ангаром по переулку Базовому, возле крупного строительного торгового центра. При осмотре тела мальчика явных следов криминала не обнаружено. Розыском пропавшего занимались 10 оперуполномоченных отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Известно, что погибший мальчик воспитывался в неполной семье. Ранее ни он, ни его отец в поле зрения полиции не попадали, в ПДН на учете не состояли. Сотрудники уголовного розыска и следователи Следственного комитета выясняют подробности и обстоятельства смерти подростка», — сообщил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем в Екатеринбурге мальчике. Его тело было обнаружено днем 18 декабря.