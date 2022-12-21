Мишустин признался в странном увлечении из детства

Мишустин рассказал о своих детских увлечениях НЛО и астрономией
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин встретился со своими школьными учителями Фото:

В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин увлекался НЛО и астрономией, а также писал стихи. Такими подробностями своего взросления он поделился со своими школьными учителями во время поездки в Лобню (Московская область).

«Лариса Анатольевна (школьная учительница литературы Мишустина — прим. URA.RU) параллельно преподавала нам физику и астрономию. Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили ей домой телескопы с друзьями», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Слова премьер-министра России приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool.

После этого премьер-министр зачитал стих, посвященный его школьной учительнице, который он написал в детстве. Преподаватель поблагодарила Мишустина, отметив, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.

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В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин увлекался НЛО и астрономией, а также писал стихи. Такими подробностями своего взросления он поделился со своими школьными учителями во время поездки в Лобню (Московская область). «Лариса Анатольевна (школьная учительница литературы Мишустина — прим. URA.RU) параллельно преподавала нам физику и астрономию. Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили ей домой телескопы с друзьями», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Слова премьер-министра России приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool. После этого премьер-министр зачитал стих, посвященный его школьной учительнице, который он написал в детстве. Преподаватель поблагодарила Мишустина, отметив, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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