Мишустин признался в странном увлечении из детства

В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин увлекался НЛО и астрономией, а также писал стихи. Такими подробностями своего взросления он поделился со своими школьными учителями во время поездки в Лобню (Московская область).
«Лариса Анатольевна (школьная учительница литературы Мишустина — прим. URA.RU) параллельно преподавала нам физику и астрономию. Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили ей домой телескопы с друзьями», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Слова премьер-министра России приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool.
После этого премьер-министр зачитал стих, посвященный его школьной учительнице, который он написал в детстве. Преподаватель поблагодарила Мишустина, отметив, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.
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В детстве премьер-министр России Михаил Мишустин увлекался НЛО и астрономией, а также писал стихи. Такими подробностями своего взросления он поделился со своими школьными учителями во время поездки в Лобню (Московская область). «Лариса Анатольевна (школьная учительница литературы Мишустина — прим. URA.RU) параллельно преподавала нам физику и астрономию. Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили ей домой телескопы с друзьями», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями. Слова премьер-министра России приводит telegram-канал RIA_Kremlinpool. После этого премьер-министр зачитал стих, посвященный его школьной учительнице, который он написал в детстве. Преподаватель поблагодарила Мишустина, отметив, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.